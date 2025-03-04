рф атакувала критичну інфраструктуру Одеси: частина міста без світла, води і тепла

Ворожі сили завдали ударів по Одесі, внаслідок чого частина міста знеструмлена. Про це повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.

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Відтак через новий удар терористів по критичній інфраструктурі Одеси частина міста знову опинилася без електропостачання, води та тепла.

На місці інциденту працюють аварійні бригади та комунальні служби, які намагаються якнайшвидше відновити подачу ресурсів.

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Раніше було поінформовано, що понад 20 ворожих дронів атакували Одеську область.

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