рф атакувала критичну інфраструктуру Одеси: частина міста без світла, води і тепла
Київ • УНН
Внаслідок ворожих ударів по критичній інфраструктурі Одеси частина міста залишилась без електроенергії, води та тепла. Аварійні бригади працюють над відновленням постачання ресурсів.
Ворожі сили завдали ударів по Одесі, внаслідок чого частина міста знеструмлена. Про це повідомляє мер Одеси Геннадій Труханов, передає УНН.
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Відтак через новий удар терористів по критичній інфраструктурі Одеси частина міста знову опинилася без електропостачання, води та тепла.
На місці інциденту працюють аварійні бригади та комунальні служби, які намагаються якнайшвидше відновити подачу ресурсів.
Нагадаємо
Раніше було поінформовано, що понад 20 ворожих дронів атакували Одеську область.
Масована атака дронів на Одещину: що відбувається в регіоні04.03.25, 22:17 • 77023 перегляди