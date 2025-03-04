РФ атаковала критическую инфраструктуру Одессы: часть города без света, воды и тепла
Киев • УНН
В результате вражеских ударов по критической инфраструктуре Одессы часть города осталась без электроэнергии, воды и тепла. Аварийные бригады работают над восстановлением поставок ресурсов.
Вражеские силы нанесли удары по Одессе, в результате чего часть города осталась без электричества. Об этом сообщает мэр Одессы Геннадий Труханов, передает УНН.
Детали
Таким образом, из-за нового удара террористов по критической инфраструктуре Одессы часть города снова осталась без электроснабжения, воды и тепла.
На месте инцидента работают аварийные бригады и коммунальные службы, которые пытаются как можно быстрее восстановить подачу ресурсов.
Напоминаем
Ранее было сообщено, что более 20 вражеских дронов атаковали Одесскую область.
Массовая атака дронов на Одессу: что происходит в регионе04.03.25, 22:17 • 77023 просмотра