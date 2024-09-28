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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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рф ночью осуществила ракетную атаку в Одесской области: из-за пожара частично разрушена база отдыха

рф ночью осуществила ракетную атаку в Одесской области: из-за пожара частично разрушена база отдыха

Киев  •  УНН

28 сентября 2024, 06:11  •  3633 просмотра

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Ночью россия нанесла ракетный удар по Одесской области. В Белгород-Днестровском районе частично разрушена база отдыха и сожжены два автомобиля, пострадавших нет.

В ночь на 28 сентября российские войска нанесли ракетную атаку на Одесскую область, произошел пожар и частичное разрушение базы отдыха в Белгород-Днестровском районе, обошлось без пострадавших, сообщил в субботу председатель ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Ночью враг совершил ракетную атаку по Одесской области В результате вражеского обстрела в Белгород-Днестровском районе произошло возгорание и частичное разрушение базы отдыха. Также выгорели две рядом припаркованные легковые машины. Пожар был оперативно ликвидирован на общей площади 600 м2.

- написал Кипер в Telegram. 

По его словам, погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

Ночью ПВО Украины уничтожила 69 БпЛА и 2 ракеты28 сентября 2024, 05:42 • 6471 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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