рф ночью осуществила ракетную атаку в Одесской области: из-за пожара частично разрушена база отдыха
Киев • УНН
Ночью россия нанесла ракетный удар по Одесской области. В Белгород-Днестровском районе частично разрушена база отдыха и сожжены два автомобиля, пострадавших нет.
В ночь на 28 сентября российские войска нанесли ракетную атаку на Одесскую область, произошел пожар и частичное разрушение базы отдыха в Белгород-Днестровском районе, обошлось без пострадавших, сообщил в субботу председатель ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Ночью враг совершил ракетную атаку по Одесской области В результате вражеского обстрела в Белгород-Днестровском районе произошло возгорание и частичное разрушение базы отдыха. Также выгорели две рядом припаркованные легковые машины. Пожар был оперативно ликвидирован на общей площади 600 м2.
По его словам, погибших и пострадавших, к счастью, нет.
Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.
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