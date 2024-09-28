рф ночью осуществила ракетную атаку в Одесской области: из-за пожара частично разрушена база отдыха

В ночь на 28 сентября российские войска нанесли ракетную атаку на Одесскую область, произошел пожар и частичное разрушение базы отдыха в Белгород-Днестровском районе, обошлось без пострадавших, сообщил в субботу председатель ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Ночью враг совершил ракетную атаку по Одесской области В результате вражеского обстрела в Белгород-Днестровском районе произошло возгорание и частичное разрушение базы отдыха. Также выгорели две рядом припаркованные легковые машины. Пожар был оперативно ликвидирован на общей площади 600 м2. - написал Кипер в Telegram.

По его словам, погибших и пострадавших, к счастью, нет.

Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян.

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