Ночью ПВО Украины уничтожила 69 БпЛА и 2 ракеты

ПВО Украины уничтожила 69 БпЛА и две ракеты. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил, передает УНН.

Детали

В ночь на 28 сентября 2024 года, с 19:00 27 сентября до 08:00 28 сентября, радиотехнические войска Воздушных Сил Украины обнаружили и сопроводили 77 воздушных целей противника. Среди них были:

- Две баллистические ракеты "Искандер-М";

- Две управляемые авиационные ракеты Х-59/69;

- 73 ударных БПЛА типа "Shahed".

Украинским силам удалось уничтожить 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 69 ударных БпЛА типа "Shahed". Атаки подверглись территории Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областей.

Один из беспилотников изменил направление на террористическую страну, тогда как еще три были локально потеряны на территории Украины.

За сутки оккупанты потеряли 1470 военных и 14 танков