Ночью ПВО Украины уничтожила 69 БпЛА и 2 ракеты
Киев • УНН
В ночь на 28 сентября 2024 года ПВО Украины отразила масштабную атаку. Уничтожено 69 ударных БпЛА "Shahed" и 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69, атаке подверглись 13 областей Украины.
ПВО Украины уничтожила 69 БпЛА и две ракеты. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил, передает УНН.
Детали
В ночь на 28 сентября 2024 года, с 19:00 27 сентября до 08:00 28 сентября, радиотехнические войска Воздушных Сил Украины обнаружили и сопроводили 77 воздушных целей противника. Среди них были:
- Две баллистические ракеты "Искандер-М";
- Две управляемые авиационные ракеты Х-59/69;
- 73 ударных БПЛА типа "Shahed".
Украинским силам удалось уничтожить 2 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 69 ударных БпЛА типа "Shahed". Атаки подверглись территории Киевской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Ровенской, Днепропетровской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Одесской и Николаевской областей.
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