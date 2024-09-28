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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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За сутки оккупанты потеряли 1470 военных и 14 танков

За сутки оккупанты потеряли 1470 военных и 14 танков

Киев  •  УНН

28 сентября 2024, 05:10  •  566 просмотра

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Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских оккупантов за минувшие сутки. Общие потери врага с начала войны достигли 650 640 человек, 8860 танков и 17438 бронемашин.

За минувшие сутки оккупанты потеряли 1470 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 28.09.24:

- Личный состав: 650 640 (+1470).

- Танки: 8860 (+14).

- Бронированные боевые машины: 17438 (+42).

- Артиллерийские системы: 18733 (+55).

- РСЗВ: 1203 (+4).

- Средства ППО: 961.

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 328.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 16093 (+62).

- Крылатые ракеты: 2610 (+2).

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 25411.

- Специальная техника: 3291 (+99).

Генштаб: произошло 170 боестолкновений: самые горячие направления - Покровское и Кураховское27 сентября 2024, 20:41 • 17627 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
mnogostvolnaya-raketnaya-ustanovkaМногоствольная ракетная установка
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральный штаб Вооруженных сил Украины
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