За сутки оккупанты потеряли 1470 военных и 14 танков

За минувшие сутки оккупанты потеряли 1470 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 28.09.24:

- Личный состав: 650 640 (+1470).

- Танки: 8860 (+14).

- Бронированные боевые машины: 17438 (+42).

- Артиллерийские системы: 18733 (+55).

- РСЗВ: 1203 (+4).

- Средства ППО: 961.

- Самолеты: 369.

- Вертолёты: 328.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 16093 (+62).

- Крылатые ракеты: 2610 (+2).

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 25411.

- Специальная техника: 3291 (+99).

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