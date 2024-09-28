За сутки оккупанты потеряли 1470 военных и 14 танков
Киев • УНН
Генштаб ВСУ обнародовал данные о потерях российских оккупантов за минувшие сутки. Общие потери врага с начала войны достигли 650 640 человек, 8860 танков и 17438 бронемашин.
За минувшие сутки оккупанты потеряли 1470 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери врага за период с 24.02.22 по 28.09.24:
- Личный состав: 650 640 (+1470).
- Танки: 8860 (+14).
- Бронированные боевые машины: 17438 (+42).
- Артиллерийские системы: 18733 (+55).
- РСЗВ: 1203 (+4).
- Средства ППО: 961.
- Самолеты: 369.
- Вертолёты: 328.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 16093 (+62).
- Крылатые ракеты: 2610 (+2).
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 25411.
- Специальная техника: 3291 (+99).
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