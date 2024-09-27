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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: произошло 170 боестолкновений: самые горячие направления - Покровское и Кураховское

Генштаб: произошло 170 боестолкновений: самые горячие направления - Покровское и Кураховское

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 20:41  •  2511 просмотра

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За сутки произошло 170 боевых столкновений. Самые активные бои на Покровском и Кураховском направлениях, враг также активен на Купянском, Лиманском и Времеевском. Противник нанес 66 авиаударов.

В настоящее время произошло 170 боевых столкновений. Самой горячей сегодня оставалась ситуация на Покровском и Кураховском направлениях, также враг активен на Купянском, Лиманском и Времеевском направлениях. Об этом сообщают Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

По информации, противник нанес по стране 66 авиационных ударов (задействовал, в частности, более 70 КАБ), использовал для поражения 676 дронов-камикадзе. Кроме того, оккупанты совершил более 3700 обстрелов.

Ситуация по направлениям

Харьковский: захватчики шесть раз атаковали вблизи Волчанска и Тихого. Продолжается три боестолкновения.

Купянский: противник совершил 16 попыток прорыва возле Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Кругляковки, Кучеровки и Лозовой. Шесть атак отбиты, бои продолжаются.

Лиманский: агрессор совершил 14 атак, в частности у Грековки, Макеевки, Невского, Заречного, Торского и Новосадового. Два боя продолжаются.

Краматорский: 9 боевых столкновений вблизи Григорьевки, Предтечино, Часового Яра, Белой Горы и Ступочек закончились потерями для оккупантов.

Торецкий: Семь атак вблизи Торецка и Нью-Йорка успешно отражены украинскими военными.

Покровский: террористы совершили 47 попыток прорыва возле Воздвиженки, Новоторецкого, Николаевки, Гродовки, Новогродовки, Лысовки, Крутого Яра, Дачинского, Мариновки, Селидово и Новоторецкого, две атаки продолжаются.

Кураховский: силы врага атаковал 26 раз в районах Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки, 23 атаки отбиты, три боестолкновения продолжаются.

Времовский: Защитники отбили 11 атак вблизи Угледара, Богоявленки, Водяного и Катериновки. 

Ореховский и Гуляйпольский: Украинские силы отбили 3 атаки на позиции вблизи Новодаровки, Роботино и Малых Щербаков.

Приднепровский: противник совершил две неудачные попытки штурма украинских позиций.

За сегодня на фронте состоялось более 70 боев, горячее всего на Кураховском и Покровском направлениях - Генштаб27 сентября 2024, 13:47 • 11132 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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