Генштаб: відбулося 170 боєзіткнень: найгарячіші напрямки - Покровський та Курахівський
Київ • УНН
За добу відбулося 170 бойових зіткнень. Найактивніші бої на Покровському та Курахівському напрямках, ворог також активний на Куп'янському, Лиманському та Времіївському. Противник завдав 66 авіаударів.
На даний час відбулося 170 бойових зіткнень. Найгарячішою сьогодні залишалася ситуація на Покровському та Курахівському напрямках, також ворог активний на Куп’янському, Лиманському та Времіївському напрямках. Про це повідомляють Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
За інформацією, противник завдав по країні 66 авіаційних ударів (задіяв, зокрема, більше 70 КАБ), використав для ураження 676 дронів-камікадзе. Крім того, окупанти здійснив понад 3700 обстрілів.
Ситуація щодо напрямків
Харківський: загарбники шість разів атакували поблизу Вовчанська та Тихого. Триває три боєзіткнення.
Куп'янський: противник здійснив 16 спроб прориву біля Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Кругляківки, Кучерівки та Лозової. Шість атак відбито, бої тривають.
Лиманський: агресор здійснив 14 атак, зокрема біля Греківки, Макіївки, Невського, Зарічного, Торського та Новосадового. Два бої тривають.
Краматорський: 9 бойових зіткнень поблизу Григорівки, Предтечиного, Часового Яру, Білої Гори та Ступочок закінчилися втратами для окупантів.
Торецький: Сім атак поблизу Торецька та Нью-Йорка успішно відбито українськими військовими.
Покровський: терористи здійснили 47 спроб прориву біля Воздвиженки, Новоторецького, Миколаївки, Гродівки, Новогродівки, Лисівки, Крутого Яру, Дачінського, Маринівки, Селидового та Новоторецького, дві атаки тривають.
Курахівський: сили ворога атакував 26 разів у районах Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки, 23 атаки відбито, три боєзіткнення тривають.
Времівський: Захисники відбили 11 атак поблизу Вугледару, Богоявленки, Водяного та Катеринівки.
Оріхівський і Гуляйпільський: Українські сили відбили 3 атаки на позиції поблизу Новодарівки, Роботиного та Малих Щербаків.
Придніпровський: супротивник здійснив дві невдалі спроби штурму українських позицій.
За сьогодні на фронті відбулось понад 70 боїв, найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках - Генштаб27.09.24, 16:47 • 16035 переглядiв