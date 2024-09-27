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За сьогодні на фронті відбулось понад 70 боїв, найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках - Генштаб

За сьогодні на фронті відбулось понад 70 боїв, найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках - Генштаб

Київ • УНН

 • 16035 перегляди

За добу відбулося більше 70 бойових зіткнень. Найінтенсивніші бої на Курахівському та Покровському напрямках.

Ситуація на фронті залишається складною та напруженою. Ворог, незважаючи на значні втрати, які завдають йому наші захисники, продовжує спроби прорвати оборону українських військ. Загалом від початку доби відбулося більше ніж 70 бойових зіткнень. Сьогодні найгарячіше на Курахівському та Покровському напрямках. Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00 27 вересня, передає УНН.

Сьогодні на Харківському напрямку російські окупанти двічі намагалися здійснити штурм оборонних рубежів українського війська у районі Вовчанська, наші війська відбили атаки росіян.

На Куп’янському напрямку противник шість разів активно йшов на позиції наших підрозділів у районі Синьківки, Новоселівки, Глушківки, Кругляківки та Лозової. Українські воїни стійко тримають оборону, чотири боєзіткнення ще триває. Ситуація контрольована.

Сирський обговорив ситуацію на полі бою з начальником Генштабу Словаччини27.09.24, 15:26 • 13353 перегляди

Сьогодні на Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила шість атак на позиції українців поблизу Греківки, Макіївки, Невського та Новосадового. Чотири боєзіткнення завершилися, ще два тривають.

На Краматорському напрямку загарбники здійснили три штурмові дії за підтримки армійської авіації в напрямку позицій нашого війська поблизу Григорівки та Ступочки. Всі атаки окупантів були відбиті.

На Торецькому напрямку росіяни намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій неподалік Торецька, Щербанівки та Нью-Йорка, де Сили оборони відбили дві атаки, три боєзіткнення тривають досі. Окупанти активно застосовують авіацію на цьому напрямку, зокрема бомбардуванню піддаються райони Дружби, Берестка та Костянтинівки.

З початку доби на Покровському напрямку противник вже здійснив 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах Воздвиженки, Новоторецького, Миколаївки, Гродівки, Лисівки, Крутого Яру, Дачінського, Маринівки, Селидового та Новоторецького. Сили оборони стримують натиск і на даний час відбили 15 атак противника, чотири атаки тривають. Втрати ворога уточнюються.

Військові постачання Україні на 2025 рік перебувають під загрозою - Bloomberg27.09.24, 14:01 • 16783 перегляди

Продовжуються бої поблизу Цукуриного, Георгіївки, Костянтинівки та Катеринівки на Курахівському напрямку. За уточненою інформацією, за сьогоднішній день відбито 13 атак окупаційної армії, чотири атаки тривають.

На Времівському напрямку наші війська відбили п’ять атак у бік Вугледару, Богоявленки, Водяного та Катеринівки, ще три атаки тривають, спроби просунутися до успіхів противнику не принесли.

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках окупанти здійснили по одній невдалій спробі атакувати наші підрозділи поблизу Новодарівки та Малих Щербаків.

На Придніпровському напрямку противник двічі безуспішно намагався вибити українських воїнів з займаних позицій.

За наявною інформацією, сьогодні ворог здійснив шість авіаційних ударів по Курській області, задіявши сім авіабомб.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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