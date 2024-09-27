Військові постачання Україні на 2025 рік перебувають під загрозою - Bloomberg

Постачання військової допомоги Україні на наступний рік перебувають під загрозою через брак фінансування з боку союзників. Україна намагається переконати західних союзників виконати свої фінансові зобов'язання. Військова машина москви, навпаки, випереджає Київ у здатності придбати вкрай необхідні боєприпаси, ракети та іншу техніку для відбиття атак. Про це пише Bloomberg, передає УНН.

Значна частина військової підтримки України у 2025 році пов'язана з угодою "Групи семи" з надання кредитів на суму 50 мільярдів доларів за рахунок прибутку, отриманого від заморожених російських активів.

Союзники все ще торгуються щодо остаточних деталей цієї угоди, і США хочуть отримати гарантії того, що Угорщина не блокуватиме заходів Європейського союзу. Остаточна сума може виявитися меншою, якщо домовленість не буде досягнута, - зазначає Bloomberg.

Але навіть якщо угоду буде досягнуто, 50 мільярдів доларів все одно буде недостатньо, щоб забезпечити потреби України протягом ще одного року війни - і союзникам доведеться шукати вихід за рамки цього фінансування, вважають люди.

За прогнозами українського уряду, у 2025 році бюджетний дефіцит становитиме 19% від валового внутрішнього продукту, а для його поповнення потрібно близько 35 мільярдів доларів, заявив минулого місяця прем'єр- міністр Денис Шмигаль.

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Більше половини цієї суми надійде від Міжнародного валютного фонду та ЄС, а для поповнення залишку потрібно близько 15 мільярдів доларів - за словами офіційних осіб, для цього може знадобитися частина кредитів "Групи семи".

Крім того, йдеться про військове фінансування. 50 мільярдів доларів, які виділить G7, будуть приблизно еквівалентні військовій допомозі, яку США і ключові європейські союзники надали в період із січня 2023 року по червень цього року.

Згідно з даними, зібраними Кільським інститутом, США надали близько 31,5 мільярда євро за цей період, а Німеччина, Велика Британія, Франція та Італія - близько 15,7 мільярда євро.

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Ці цифри можуть не включати всю військову підтримку, надану Україні, оскільки деякі країни не розкривають всю надану допомогу. В інших випадках обіцянки ще не виконані. Серед іншого, українські військові розраховують на допомогу союзників у придбанні артилерійських боєприпасів, ракет і засобів ППО.

Грошова криза, що насувається серед союзників, настає в небезпечний для України момент і може змусити Київ вести переговори з позиції слабкості, кажуть люди.

Наступний рік буде особливо важливим, тому що у 2026 році російська економіка може почати відчувати зростаючий тиск, і ця динаміка, на думку одного з європейських урядів, може підірвати віру путіна в те, що час на його боці.

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москва, чиє виробництво підтримується поставками з Ірану та Північної Кореї, продовжує спрямовувати бюджетне фінансування на військові зусилля. У 2025 році оосія планує витратити на оборону 13,2 трлн рублів ($142 млрд), тобто 6,2% валового внутрішнього продукту. Очікується, що у 2025 році витрати на оборону та безпеку складуть близько 40% загального бюджету росії.

Європейські союзники України стикаються з власними фінансовими труднощами. Уряд Німеччини обмежений конституційними борговими обмеженнями і скоротив пряме фінансування Києва. Франція має новий уряд після бурхливого виборчого сезону і перебуває під тиском ЄС щодо скорочення дефіциту. В Італії коаліція прем'єр-міністра Джорджіа Мелоні може бути пов'язана зобов'язаннями щодо видатків.

Переговори щодо нового бюджету ЄС, а також можливі заходи зі збільшення витрат на оборону на сотні мільярдів євро, імовірно, буде відкладено до виборів у Німеччині.

Допомога з боку Великої Британії, вірного союзника, який часто першим надавав сучасне озброєння, останнім часом, за словами чиновника, знайомого з цим питанням, також, схоже, призупинилася. Прем'єр-міністр Кір Стармер заявив своїм виборцям, що на них чекають важкі часи, оскільки він намагається обмежити витрати, хоча в середу він також заявив в ООН, що підтримка України з боку Великої Британії є "залізною".

Звісно, обіцянки союзників по НАТО продовжують надходити, зазначає видання. У четвер Байден оголосив про виділення майже 8 мільярдів доларів нової військової допомоги Україні і планує скликати зустріч на рівні лідерів ключових союзників для координації додаткової підтримки під час свого візиту до Німеччини наступного місяця.

У заяві, що збіглася з візитом Зеленського до Білого дому, йдеться про те, що Байден доручає Пентагону виділити всю решту допомоги Україні до кінця свого президентського терміну. Міністерство оборони також представляє початковий пакет допомоги, який включає додаткові системи протиповітряної оборони, безпілотники та боєприпаси.

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