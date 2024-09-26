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Зеленський - Гарріс: справедливий мир неможливий без підтримки США

Зеленський - Гарріс: справедливий мир неможливий без підтримки США

Київ • УНН

 • 18990 перегляди

Президент України закликав продовжувати тиск на росію для припинення війни. Зеленський обговорив з Камалою Гарріс план перемоги та необхідність посилення санкцій проти рф.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що справедливий мир неможливий без підтримки США, а тому необхідно чинити тиск на росію, щоб вона припинила війну. Про це Зеленський заявив під час зустрічі із віце-президенткою США Камалою Гарріс, передає УНН.

Особливо хотів би подякувати вам за вашу участь у саміті світу, і це справді було дуже важливо для нас, і ми пам'ятаємо про це. Формат був дуже успішний, ми готуємося зараз до другого саміту і необхідно покінчити з цією війною, необхідний справедливий мир, треба захистити наш народ, дітей та вісь агресії путіна. Ми вдячні Америці, що вона підтримує Україну весь цей час. І у нас відбудеться важлива зустріч сьогодні, буквально після того, як я поговорив із президентом Байденом і виклав йому план перемоги, і я поділюся деякими подробицями плану з віце-президентом Харрісом. І це має вирішальне значення для нас, для того, щоб нас повністю розуміли, і для того, щоб ми продовжували працювати в повній координації із США 

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що сьогодні провів зустріч із членами конгресу.

"Ми не можемо без цього перемогти у цій війні і неможливий мир без підтримки Сполучених Штатів. Пані віце-президентка, це наша, як ви сказали, яка вже сьома зустріч? Сьома зустріч. Ну, не остання, звісно. Я пам'ятаю, це третя вже зустрічі цього року, і дякую вам. Я хочу проінформувати вас про останні події на полі бою, звичайно ж, і про те, про дії України в курській області, що досягнуто на полі бою, і які у нас плани. Сьогодні ми відчуваємо потужну підтримку з вашого боку, як ви сказали, нам необхідно продовжувати чинити тиск на росію, щоб вона припинила війну. І з метою укладання довгострокового та справедливого миру для нас це є пріоритет. І для інших країн, які виступають за свободу, щоб цей конкретний конфлікт не був заморожений, а щоб досягти реального миру", - додав Зеленський.

Президент наголосив, що необхідно продовжувати застосовувати рішучі санкції щодо росії, в тому числі використати надходження від російських активів для відновлення України.

"Ми, звичайно ж, маємо докладати величезних зусиль для того, щоб притягти до відповіді всіх російських військових злочинців. І я хочу повідомити вас про останні ракетні удари, зокрема за допомогою безпілотників "шахед" по інфраструктурі України. Для цього нам необхідно зміцнити системи ППО, щоб врятувати життя українців і захистити нас від російського терору", - резюмував глава держави.

Раніше

Віцепрезидент США та кандидат у президенти Камала Гарріс заявила, що якщо дозволити диктаторам таким як путін безкарно захоплювати чужі території, то вони будуть продовжувати, і путін може націлюватися на Польщу, на країни Балтії та інших союзників НАТО.

Павло Башинський

Павло Башинський

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