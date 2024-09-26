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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Зеленский - Харрис: справедливый мир невозможен без поддержки США

Зеленский - Харрис: справедливый мир невозможен без поддержки США

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 20:33  •  1197 просмотра

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Президент Украины призвал продолжать давление на россию для прекращения войны. Зеленский обсудил с Камалой Харрис план победы и необходимость усиления санкций против рф.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что справедливый мир невозможен без поддержки США, а потому необходимо оказывать давление на россию, чтобы она прекратила войну. Об этом Зеленский заявил во время встречи с вице-президентом США Камалой Харрис, передает УНН.

Особенно хотел бы поблагодарить вас за ваше участие в саммите мира, и это действительно было очень важно для нас, и мы помним об этом. Формат был очень успешный, мы готовимся сейчас ко второму саммиту и необходимо покончить с этой войной, необходим справедливый мир, надо защитить наш народ, детей и ось агрессии путина. Мы благодарны Америке, что она поддерживает Украину все это время. И у нас состоится важная встреча сегодня, буквально после того, как я поговорил с президентом Байденом и изложил ему план победы, и я поделюсь некоторыми подробностями плана с вице-президентом Харрисом. И это имеет решающее значение для нас, для того, чтобы нас полностью понимали, и для того, чтобы мы продолжали работать в полной координации с США 

- сказал Зеленский.

Он отметил, что сегодня провел встречу с членами конгресса.

"Мы не можем без этого победить в этой войне и невозможен мир без поддержки Соединенных Штатов. Госпожа вице-президент, это наша, как вы сказали, какая уже седьмая встреча? Седьмая встреча. Ну, не последняя, конечно. Я помню, это третья уже встречи в этом году, и спасибо вам. Я хочу проинформировать вас о последних событиях на поле боя, конечно же, и о том, о действиях Украины в курской области, что достигнуто на поле боя, и какие у нас планы. Сегодня мы чувствуем мощную поддержку с вашей стороны, как вы сказали, нам необходимо продолжать оказывать давление на россию, чтобы она прекратила войну. И с целью заключения долгосрочного и справедливого мира для нас это приоритет. И для других стран, которые выступают за свободу, чтобы этот конкретный конфликт не был заморожен, а чтобы достичь реального мира", - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что необходимо продолжать применять решительные санкции в отношении россии, в том числе использовать поступления от российских активов для восстановления Украины.

"Мы, конечно же, должны прилагать огромные усилия для того, чтобы привлечь к ответу всех российских военных преступников. И я хочу сообщить вам о последних ракетных ударах, в частности с помощью беспилотников "шахед" по инфраструктуре Украины. Для этого нам необходимо укрепить системы ПВО, чтобы спасти жизни украинцев и защитить нас от российского террора", - резюмировал глава государства.

Ранее

Вице-президент США и кандидат в президенты Камала Харрис заявила, что если позволить диктаторам таким как путин безнаказанно захватывать чужие территории, то они будут продолжать, и путин может нацеливаться на Польшу, на страны Балтии и других союзников НАТО.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
kamala-kharrisКамала Харрис
natoNATO
dzho-baidenДжо Байден
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
polshaПольша