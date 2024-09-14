Столтенберг: в НАТО могли зробити більше для запобігання війні в Україні
Київ • УНН
Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс міг би надати Україні більше військових засобів для запобігання російському вторгненню. Він також наголосив, що припинення війни можливе лише за столом переговорів.
В НАТО могли б зробити більше для озброєння України, щоб спробувати запобігти російському вторгненню в 2022 році, заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю, опублікованому в суботу, пише Reuters, передає УНН.
Зараз ми надаємо військові засоби для війни - тоді ми могли б надати військові засоби для запобігання війні
Столтенберг вказав на небажання Організації Північноатлантичного договору надавати зброю, про яку просив Київ перед повномасштабним вторгненням росії, через побоювання ескалації напруженості у відносинах з кремлем.
В інтерв'ю Столтенберг також заявив, що припинення війни в Україні можна досягти лише за столом переговорів.
"Щоб закінчити цю війну, на певному етапі доведеться знову вести діалог з росією. Але він має базуватися на українській силі", - сказав він.
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