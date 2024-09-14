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Столтенберг: в НАТО могли зробити більше для запобігання війні в Україні

Столтенберг: в НАТО могли зробити більше для запобігання війні в Україні

Київ • УНН

 • 83714 перегляди

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс міг би надати Україні більше військових засобів для запобігання російському вторгненню. Він також наголосив, що припинення війни можливе лише за столом переговорів.

В НАТО могли б зробити більше для озброєння України, щоб спробувати запобігти російському вторгненню в 2022 році, заявив Генсек НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю, опублікованому в суботу, пише Reuters, передає УНН.

Зараз ми надаємо військові засоби для війни - тоді ми могли б надати військові засоби для запобігання війні

- сказав Столтенберг.

Столтенберг вказав на небажання Організації Північноатлантичного договору надавати зброю, про яку просив Київ перед повномасштабним вторгненням росії, через побоювання ескалації напруженості у відносинах з кремлем.

В інтерв'ю Столтенберг також заявив, що припинення війни в Україні можна досягти лише за столом переговорів.

"Щоб закінчити цю війну, на певному етапі доведеться знову вести діалог з росією. Але він має базуватися на українській силі", - сказав він.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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