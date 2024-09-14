Столтенберг: в НАТО могли сделать больше для предотвращения войны в Украине
Киев • УНН
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс мог бы предоставить Украине больше военных средств для предотвращения российского вторжения. Он также подчеркнул, что прекращение войны возможно только за столом переговоров.
В НАТО могли бы сделать больше для вооружения Украины, чтобы попытаться предотвратить российское вторжение в 2022 году, заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью, опубликованном в субботу, пишет Reuters, передает УНН.
Сейчас мы предоставляем военные средства для войны - тогда мы могли бы предоставить военные средства для предотвращения войны
Столтенберг указал на нежелание Организации Североатлантического договора предоставлять оружие, о котором просил Киев перед полномасштабным вторжением россии, из-за опасений эскалации напряженности в отношениях с Кремлем.
В интервью Столтенберг также заявил, что прекращение войны в Украине можно достичь только за столом переговоров.
"Чтобы закончить эту войну, на определенном этапе придется снова вести диалог с Россией. Но он должен базироваться на украинской силе", - сказал он.
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