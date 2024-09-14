Столтенберг: в НАТО могли сделать больше для предотвращения войны в Украине

В НАТО могли бы сделать больше для вооружения Украины, чтобы попытаться предотвратить российское вторжение в 2022 году, заявил Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью, опубликованном в субботу, пишет Reuters, передает УНН.

Сейчас мы предоставляем военные средства для войны - тогда мы могли бы предоставить военные средства для предотвращения войны - сказал Столтенберг.

Столтенберг указал на нежелание Организации Североатлантического договора предоставлять оружие, о котором просил Киев перед полномасштабным вторжением россии, из-за опасений эскалации напряженности в отношениях с Кремлем.

В интервью Столтенберг также заявил, что прекращение войны в Украине можно достичь только за столом переговоров.

"Чтобы закончить эту войну, на определенном этапе придется снова вести диалог с Россией. Но он должен базироваться на украинской силе", - сказал он.

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