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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Военные поставки Украине на 2025 год находятся под угрозой - Bloomberg

Военные поставки Украине на 2025 год находятся под угрозой - Bloomberg

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 11:01  •  8117 просмотра

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Союзники Украины будут искать дополнительные источники финансирования для продолжения военной поддержки в 2025 году. 50 млрд долларов от G7 может оказаться недостаточно для покрытия потребностей Украины.

Поставки военной помощи Украине на следующий год находятся под угрозой из-за нехватки финансирования со стороны союзников. Украина пытается убедить западных союзников выполнить свои финансовые обязательства.  Военная машина Москвы, напротив, опережает Киев в способности приобрести крайне необходимые боеприпасы, ракеты и другую технику для отражения атак. Об этом пишет Bloomberg, передает УНН

Значительная часть военной поддержки Украины в 2025 году связана с соглашением "Группы семи" по предоставлению кредитов на сумму 50 миллиардов долларов за счет прибыли, полученной от замороженных российских активов. 

Союзники все еще торгуются относительно окончательных деталей этого соглашения, и США хотят получить гарантии того, что Венгрия не будет блокировать меры Европейского союза. Окончательная сумма может оказаться меньше, если договоренность не будет достигнута, - отмечает Bloomberg.

Но даже если соглашение будет достигнуто, 50 миллиардов долларов все равно будет недостаточно, чтобы обеспечить потребности Украины в течение еще одного года войны - и союзникам придется искать выход за рамки этого финансирования, считают люди.

По прогнозам украинского правительства, в 2025 году бюджетный дефицит составит 19% от валового внутреннего продукта, а для его пополнения нужно около 35 миллиардов долларов, заявил в прошлом месяце премьер-министр Денис Шмыгаль.

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Более половины этой суммы поступит от Международного валютного фонда и ЕС, а для пополнения остатка нужно около 15 миллиардов долларов - по словам официальных лиц, для этого может понадобиться часть кредитов "Группы семи".

Кроме того, речь идет о военном финансировании. 50 миллиардов долларов, которые выделит G7, будут примерно эквивалентны военной помощи, которую США и ключевые европейские союзники предоставили в период с января 2023 года по июнь этого года. 

Согласно данным, собранным Кильским институтом, США предоставили около 31,5 миллиарда евро за этот период, а Германия, Великобритания, Франция и Италия - около 15,7 миллиарда евро.

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Эти цифры могут не включать всю военную поддержку, оказанную Украине, поскольку некоторые страны не раскрывают всю оказанную помощь. В других случаях обещания еще не выполнены. Среди прочего, украинские военные рассчитывают на помощь союзников в приобретении артиллерийских боеприпасов, ракет и средств ПВО.

Надвигающийся денежный кризис среди союзников наступает в опасный для Украины момент и может заставить Киев вести переговоры с позиции слабости, говорят люди.

Следующий год будет особенно важным, потому что в 2026 году российская экономика может начать испытывать растущее давление, и эта динамика, по мнению одного из европейских правительств, может подорвать веру Путина в то, что время на его стороне.

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москва, чье производство поддерживается поставками из Ирана и Северной Кореи, продолжает направлять бюджетное финансирование на военные усилия. В 2025 году Россия планирует потратить на оборону 13,2 трлн рублей ($142 млрд), то есть 6,2% валового внутреннего продукта. Ожидается, что в 2025 году расходы на оборону и безопасность составят около 40% общего бюджета России.

Европейские союзники Украины сталкиваются с собственными финансовыми трудностями. Правительство Германии ограничено конституционными долговыми ограничениями и сократило прямое финансирование Киева. Франция имеет новое правительство после бурного избирательного сезона и находится под давлением ЕС по сокращению дефицита. В Италии коалиция премьер-министра Джорджиа Мелони может быть связана обязательствами по расходам.

Переговоры по новому бюджету ЕС, а также возможные меры по увеличению расходов на оборону на сотни миллиардов евро, вероятно, будут отложены до выборов в Германии.

Помощь со стороны Великобритании, верного союзника, который часто первым предоставлял современное вооружение, в последнее время, по словам чиновника, знакомого с этим вопросом, также, похоже, приостановилась. Премьер-министр Кир Стармер заявил своим избирателям, что их ждут трудные времена, поскольку он пытается ограничить расходы, хотя в среду он также заявил в ООН, что поддержка Украины со стороны Великобритании является "железной".

Конечно, обещания союзников по НАТО продолжают поступать, отмечает издание. В четверг Байден объявил о выделении почти 8 миллиардов долларов новой военной помощи Украине и планирует созвать встречу на уровне лидеров ключевых союзников для координации дополнительной поддержки во время своего визита в Германию в следующем месяце.

В заявлении, совпавшем с визитом Зеленского в Белый дом, говорится о том, что Байден поручает Пентагону выделить всю оставшуюся помощь Украине до конца своего президентского срока. Министерство обороны также представляет начальный пакет помощи, который включает дополнительные системы противовоздушной обороны, беспилотники и боеприпасы.

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Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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