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Сирський обговорив ситуацію на полі бою з начальником Генштабу Словаччини

Сирський обговорив ситуацію на полі бою з начальником Генштабу Словаччини

Київ • УНН

 • 13353 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорив з начальником Генерального штабу збройних сил Словацької Республіки генералом Даніелем Змеко ефективність озброєння, наданого ЗСУ Словацькою Республікою.

У п'ятницю, 27 вересня, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів зустріч з начальником Генерального штабу збройних сил Словацької Республіки генералом Даніелем Змеко. Військові зокрема обговорили ефективність озброєння, наданого ЗСУ Словацькою Республікою. Про це Сирський заявив у Facebook, передає УНН.

Деталі

Провів результативну зустріч з начальником Генерального штабу збройних сил Словацької Республіки генералом Даніелем Змеко. Поінформував його про хід бойових дій на різних напрямках фронту. Акцентував на порушенні норм Міжнародного гуманітарного права та воєнних злочинах російських окупантів. Розповів про актуальні потреби ЗС України

- розповів Сирський. 

Він також зауважив, що це вже третій особистий візит генерала Даніеля Змеко за час повномасштабного вторгнення російської федерації

Відзначив ефективність бойового застосування озброєння, наданого Словацькою Республікою.  Узгодили з генералом Даніелем Змеко подальші спільні зусилля для поглиблення розвитку українсько-словацького військового співробітництва

- підсумував Сирський. 

Нагадаємо

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський анонсував збільшення терміну базової загальновійськової підготовки. Відповідний проєкт буде розпочато у жовтні-листопаді цього року.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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