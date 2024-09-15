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Сирський: працюємо над тим, щоб збільшити термін базової загальновійськової підготовки

Сирський: працюємо над тим, щоб збільшити термін базової загальновійськової підготовки

Київ • УНН

 • 27232 перегляди

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про плани збільшити термін базової загальновійськової підготовки. Проєкт планують розпочати у жовтні-листопаді цього року.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський анонсував збільшення терміну базової загальновійськової підготовки. Відповідний проєкт буде розпочато у жовтні-листопаді цього року. Про це Сирський повідомив на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Деталі

Як повідомив Сирський, він провів робочу нараду за участі керівників органів військового управління, які опікуються підготовкою, а також командирів бойових бригад та начальників навчальних центрів щодо якісної підготовки українських військових.

Обговорили проблемні питання, які впливають на якість підготовки військовослужбовців та напрацювали шляхи їх вирішення. Розглянули напрямки вдосконалення навчальних програм. Ключову роль у якості підготовки відіграють інструктори. Тому, максимальну увагу приділяємо залученню вмотивованих інструкторів із бойовим досвідом. Також опрацьовуємо можливість створення Школи інструкторів, яка буде основним і єдиним джерелом якісно підготовленого інструкторського складу. Працюємо над тим, щоб збільшити термін базової загальновійськової підготовки. Відповідний проєкт буде розпочато у жовтні-листопаді цього року. Продовжуємо роботу над підвищенням якості підготовки військовослужбовців у навчальних центрах,

- додав Сирський.

Доповнення

Закон про посилення мобілізації, який набув чинності 18 травня, передбачає введення базової загальновійськової підготовки замість строкової служби, яка буде проводитися у вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, навчальних частинах (центрах) Збройних Сил України тощо.

Базова загальновійськова підготовка проводиться з метою здобуття громадянами України військово-облікової спеціальності, навичок і умінь, необхідних для виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України,

- йдеться у законі.

Відповідно до закону, вона повинна розпочатися з 1 вересня 2025 року.

Для проведення базової загальновійськової підготовки залучатимуться громадські організації та об’єднання, у тому числі громадські об’єднання ветеранів війни.

Така підготовка буде включатися до навчальних планів закладів вищої освіти всіх форм власності як окрема навчальна дисципліна. Її будуть проходити чоловіки віком від 18 до 25 років, які визнані придатними. Жінки - добровільно.

Строки базової військової служби будуть складати в мирний час - до 5 місяців, яких до трьох місяців здійснюється базова загальновійськова підготовка, до двох місяців – фахова підготовка.

А під час дії воєнного стану – на строк до трьох місяців, з яких не менше одного місяця здійснюється базова загальновійськова підготовка, до двох місяців – фахова підготовка.

Під час дії воєнного стану для громадян України, які здобули медичну та/або психологічну освіту, та які приймаються на військову службу за контрактом на посади за медичними, психологічними напрямами діяльності, строк військової служби встановлюється 1 рік,

- йдеться в законі.

Уряд затвердив порядок проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських.

Павло Башинський

Павло Башинський

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