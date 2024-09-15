Сырский: работаем над тем, чтобы увеличить срок базовой общевойсковой подготовки

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский анонсировал увеличение срока базовой общевойсковой подготовки. Соответствующий проект будет начат в октябре-ноябре этого года. Об этом Сырский сообщил на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

Как сообщил Сырский, он провел рабочее совещание с участием руководителей органов военного управления, которые занимаются подготовкой, а также командиров боевых бригад и начальников учебных центров по качественной подготовке украинских военных.

Обсудили проблемные вопросы, которые влияют на качество подготовки военнослужащих и наработали пути их решения. Рассмотрели направления совершенствования учебных программ. Ключевую роль в качестве подготовки играют инструкторы. Поэтому, максимальное внимание уделяем привлечению мотивированных инструкторов с боевым опытом. Также прорабатываем возможность создания Школы инструкторов, которая будет основным и единственным источником качественно подготовленного инструкторского состава. Работаем над тем, чтобы увеличить срок базовой общевойсковой подготовки. Соответствующий проект будет начат в октябре-ноябре этого года. Продолжаем работу над повышением качества подготовки военнослужащих в учебных центрах, - добавил Сырский.

Дополнение

Закон об усилении мобилизации, который вступил в силу 18 мая, предусматривает введение базовой общевойсковой подготовки вместо срочной службы, которая будет проводиться в высших военных учебных заведений, военных учебных подразделениях высших учебных заведений, учебных частях (центрах) Вооруженных Сил Украины и тому подобное.

Базовая общевойсковая подготовка проводится с целью получения гражданами Украины военно-учетной специальности, навыков и умений, необходимых для выполнения конституционного долга по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, - говорится в законе.

Согласно закону, она должна начаться с 1 сентября 2025 года.

Для проведения базовой общевойсковой подготовки будут привлекаться общественные организации и объединения, в том числе общественные объединения ветеранов войны.

Такая подготовка будет включаться в учебные планы высших учебных заведений всех форм собственности как отдельная учебная дисциплина. Ее будут проходить мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которые признаны годными. Женщины - добровольно.

Сроки базовой военной службы будут составлять в мирное время - до 5 месяцев, которых до трех месяцев осуществляется базовая общевойсковая подготовка, до двух месяцев - профессиональная подготовка.

А во время действия военного положения - на срок до трех месяцев, из которых не менее одного месяца осуществляется базовая общевойсковая подготовка, до двух месяцев - профессиональная подготовка.

Во время действия военного положения для граждан Украины, которые получили медицинское и / или психологическое образование, и которые принимаются на военную службу по контракту на должности по медицинским, психологическим направлениям деятельности, срок военной службы устанавливается 1 год, - говорится в законе.

Правительство утвердило порядок проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, которые получают высшее образование, и полицейских.