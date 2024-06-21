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Уряд затвердив порядок базової загальновійськової підготовки студентів та поліцейських

Київ • УНН

 • 25139 перегляди

Уряд затвердив порядок проведення базової загальновійськової підготовки для громадян України, які здобувають вищу освіту, і співробітників поліції.

Уряд затвердив порядок базової загальновійськової підготовки студентів та поліцейських

Уряд затвердив порядок проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських. Про це повідомив 21 червня представник уряду у парламенті Тарас Мельничук, передає УНН

Затверджено, відповідно до статті 10-1 ЗУ "Про військовий обовʼязок і військову службу", порядок проведення базової загальновійськової підготовки громадян України, які здобувають вищу освіту, та поліцейських. Визначено, що базову підготовку проходять громадяни України чоловічої статі (жіночої статі - добровільно), які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти. Передбачено також, що базову підготовку згідно з навчальним планом проходять: курсанти вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;  курсанти закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських; поліцейські під час проходження первинної професійної підготовки у закладах освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських

-написав Мельничук у Telegram.

За його словами, організація та супроводження базової загальновійськової підготовки здобувачів вищої освіти та поліцейських покладається на міністерство оборони, міністерство освіти і науки, міністерство внутрішніх справ, інші державні органи та органи місцевого самоврядування (за згодою), до сфери управління яких належать заклади вищої освіти та заклади освіти із специфічними умовами навчання, що здійснюють підготовку поліцейських, та Генеральний штаб Збройних Сил. 

Нагадаємо 

Закон про посилення мобілізації, який набув чинності 18 травня, передбачає введення базової загальновійськової підготовки замість строкової служби, яка буде проводитися у вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти, навчальних частинах (центрах) Збройних Сил України тощо. 

"Базова загальновійськова підготовка проводиться з метою здобуття громадянами України військово-облікової спеціальності, навичок і умінь, необхідних для виконання конституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України", - йдеться у законі. 

Відповідно до закону, вона повинна розпочатися з 1 вересня 2025 року.

Для проведення базової загальновійськової підготовки залучатимуться громадські організації та об’єднання, у тому числі громадські об’єднання ветеранів війни.

Така підготовка буде включатися до навчальних планів закладів вищої освіти всіх форм власності як окрема навчальна дисципліна. Її будуть проходити чоловіки віком від 18 до 25 років, які визнані придатними. Жінки - добровільно.

Строки базової військової служби будуть складати в мирний час - до 5 місяців, яких до трьох місяців здійснюється базова загальновійськова підготовка, до двох місяців – фахова підготовка.

А під час дії воєнного стану – на строк до трьох місяців, з яких не менше одного місяця здійснюється базова загальновійськова підготовка, до двох місяців – фахова підготовка.

"Під час дії воєнного стану для громадян України, які здобули медичну та/або психологічну освіту, та які приймаються на військову службу за контрактом на посади за медичними, психологічними напрямами діяльності, строк військової служби встановлюється 1 рік", - йдеться в законі.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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