Правительство утвердило порядок проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, получающих высшее образование, и полицейских. Об этом сообщил 21 июня представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, передает УНН.

Утвержден, в соответствии со статьей 10-1 ЗУ "О воинской обязанности и военной службе", порядок проведения базовой общевойсковой подготовки граждан Украины, получающих высшее образование, и полицейских. Определено, что базовую подготовку проходят граждане Украины мужского пола (женского пола - добровольно), обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования. Предусмотрено также, что базовую подготовку согласно учебному плану проходят: курсанты высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений; курсанты высших учебных заведений со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских; полицейские во время прохождения первичной профессиональной подготовки в учебных заведениях со специфическими условиями обучения, осуществляющих подготовку полицейских - написал Мельничук в Telegram.

По его словам, организация и сопровождение базовой общевойсковой подготовки соискателей высшего образования и полицейских возлагается на министерство обороны, министерство образования и науки, министерство внутренних дел, другие государственные органы и органы местного самоуправления (по согласию), к сфере управления которых относятся учреждения высшего образования и учебные заведения со специфическими условиями обучения, осуществляющие подготовку полицейских, и Генеральный штаб Вооруженных Сил.

Напомним

Закон об усилении мобилизации, вступивший в силу 18 мая, предусматривает введение базовой общевойсковой подготовки вместо срочной службы, которая будет проводиться в высших военных учебных заведениях, военных учебных подразделениях высших учебных заведений, учебных частях (центрах) Вооруженных Сил Украины и тому подобное.

"Базовая общевойсковая подготовка проводится с целью получения гражданами Украины военно - учетной специальности, навыков и умений, необходимых для выполнения конституционного долга по защите Отечества, независимости и территориальной целостности Украины", - говорится в законе.

Согласно закону, она должна начаться с 1 сентября 2025 года.

Для проведения базовой общевойсковой подготовки будут привлекаться общественные организации и объединения, в том числе общественные объединения ветеранов войны.

Такая подготовка будет включаться в учебные планы высших учебных заведений всех форм собственности как отдельная учебная дисциплина. Ее будут проходить мужчины в возрасте от 18 до 25 лет, которые признаны подходящими. Женщины-добровольно.

Сроки базовой военной службы будут составлять в мирное время – до 5 месяцев, которых до трех месяцев осуществляется базовая общевойсковая подготовка, до двух месяцев-профессиональная подготовка.

А во время действия военного положения – на срок до трех месяцев, из которых не менее одного месяца осуществляется базовая общевойсковая подготовка, до двух месяцев – профессиональная подготовка.

"Во время действия военного положения для граждан Украины, получивших медицинское и/или психологическое образование, и которые принимаются на военную службу по контракту на должности по медицинским, психологическим направлениям деятельности, срок военной службы устанавливается 1 год", - говорится в законе.