Сирский обсудил ситуацию на поле боя с начальником Генштаба Словакии
Киев • УНН
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обсудил с начальником Генерального штаба вооруженных сил Словацкой Республики генералом Даниэлем Змеко эффективность вооружения, предоставленного ВСУ Словацкой Республикой.
В пятницу, 27 сентября, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с начальником Генерального штаба вооруженных сил Словацкой Республики генералом Даниэлем Змеко. Военные в частности обсудили эффективность вооружения, предоставленного ВСУ Словацкой Республикой. Об этом Сирский заявил в Facebook, передает УНН.
Детали
Провел результативную встречу с начальником Генерального штаба вооруженных сил Словацкой Республики генералом Даниэлем Змеко. Проинформировал его о ходе боевых действий на разных направлениях фронта. Акцентировал на нарушении норм Международного гуманитарного права и военных преступлениях российских оккупантов. Рассказал об актуальных потребностях ВС Украины
Он также отметил, что это уже третий личный визит генерала Даниэля Змеко за время полномасштабного вторжения российской федерации
Отметил эффективность боевого применения вооружения, предоставленного Словацкой Республикой. Согласовали с генералом Даниэлем Змеко дальнейшие совместные усилия для углубления развития украинско-словацкого военного сотрудничества
Напомним,
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский анонсировал увеличение срока базовой общевойсковой подготовки. Соответствующий проект будет начат в октябре-ноябре этого года.