Сирский обсудил ситуацию на поле боя с начальником Генштаба Словакии

В пятницу, 27 сентября, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с начальником Генерального штаба вооруженных сил Словацкой Республики генералом Даниэлем Змеко. Военные в частности обсудили эффективность вооружения, предоставленного ВСУ Словацкой Республикой. Об этом Сирский заявил в Facebook, передает УНН.

Детали

Провел результативную встречу с начальником Генерального штаба вооруженных сил Словацкой Республики генералом Даниэлем Змеко. Проинформировал его о ходе боевых действий на разных направлениях фронта. Акцентировал на нарушении норм Международного гуманитарного права и военных преступлениях российских оккупантов. Рассказал об актуальных потребностях ВС Украины - рассказал Сырский.

Он также отметил, что это уже третий личный визит генерала Даниэля Змеко за время полномасштабного вторжения российской федерации

Отметил эффективность боевого применения вооружения, предоставленного Словацкой Республикой. Согласовали с генералом Даниэлем Змеко дальнейшие совместные усилия для углубления развития украинско-словацкого военного сотрудничества - подытожил Сырский.

Напомним,

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский анонсировал увеличение срока базовой общевойсковой подготовки. Соответствующий проект будет начат в октябре-ноябре этого года.