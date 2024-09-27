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Сирский обсудил ситуацию на поле боя с начальником Генштаба Словакии

Сирский обсудил ситуацию на поле боя с начальником Генштаба Словакии

Киев  •  УНН

27 сентября 2024, 12:26  •  6947 просмотра

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Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обсудил с начальником Генерального штаба вооруженных сил Словацкой Республики генералом Даниэлем Змеко эффективность вооружения, предоставленного ВСУ Словацкой Республикой.

В пятницу, 27 сентября, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел встречу с начальником Генерального штаба вооруженных сил Словацкой Республики генералом Даниэлем Змеко. Военные в частности обсудили эффективность вооружения, предоставленного ВСУ Словацкой Республикой. Об этом Сирский заявил в Facebook, передает УНН.

Детали

Провел результативную встречу с начальником Генерального штаба вооруженных сил Словацкой Республики генералом Даниэлем Змеко. Проинформировал его о ходе боевых действий на разных направлениях фронта. Акцентировал на нарушении норм Международного гуманитарного права и военных преступлениях российских оккупантов. Рассказал об актуальных потребностях ВС Украины

- рассказал Сырский. 

Он также отметил, что это уже третий личный визит генерала Даниэля Змеко за время полномасштабного вторжения российской федерации

Отметил эффективность боевого применения вооружения, предоставленного Словацкой Республикой.  Согласовали с генералом Даниэлем Змеко дальнейшие совместные усилия для углубления развития украинско-словацкого военного сотрудничества

- подытожил Сырский. 

Напомним,

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский анонсировал увеличение срока базовой общевойсковой подготовки. Соответствующий проект будет начат в октябре-ноябре этого года.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

Войнаполитика