За сегодня на фронте состоялось более 70 боев, горячее всего на Кураховском и Покровском направлениях - Генштаб

Ситуация на фронте остается сложной и напряженной. Враг, несмотря на значительные потери, которые наносят ему наши защитники, продолжает попытки прорвать оборону украинских войск. Всего с начала суток произошло более 70 боевых столкновений. Сегодня горячее всего на Кураховском и Покровском направлениях. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 16:00 27 сентября, передает УНН.

Сегодня на Харьковском направлении российские оккупанты дважды пытались осуществить штурм оборонительных рубежей украинского войска в районе Волчанска, наши войска отбили атаки россиян.

На Купянском направлении противник шесть раз активно шел на позиции наших подразделений в районе Синьковки, Новоселовки, Глушковки, Кругляковки и Лозовой. Украинские воины стойко держат оборону, четыре боестолкновения еще продолжаются. Ситуация контролируемая.

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Сегодня на Лиманском направлении захватническая армия осуществила шесть атак на позиции украинцев вблизи Грековки, Макеевки, Невского и Новосадового. Четыре боестолкновения завершились, еще два продолжаются.

На Краматорском направлении захватчики совершили три штурмовые действия при поддержке армейской авиации в направлении позиций нашего войска вблизи Григорьевки и Ступочки. Все атаки оккупантов были отбиты.

На Торецком направлении россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций неподалеку Торецка, Щербановки и Нью-Йорка, где Силы обороны отбили две атаки, три боестолкновения продолжаются до сих пор. Оккупанты активно применяют авиацию на этом направлении, в частности бомбардировке подвергаются районы Дружбы, Берестка и Константиновки.

С начала суток на Покровском направлении противник уже совершил 19 попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Воздвиженки, Новоторецкого, Николаевки, Гродовки, Лысовки, Крутого Яра, Дачинского, Мариновки, Селидово и Новоторецкого. Силы обороны сдерживают натиск и в настоящее время отбили 15 атак противника, четыре атаки продолжаются. Потери врага уточняются.

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Продолжаются бои вблизи Цукурино, Георгиевки, Константиновки и Катериновки на Кураховском направлении. По уточненной информации, за сегодняшний день отбито 13 атак оккупационной армии, четыре атаки продолжаются.

На Времовском направлении наши войска отбили пять атак в сторону Угледара, Богоявленки, Водяного и Катериновки, еще три атаки продолжаются, попытки продвинуться до успехов противнику не принесли.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты совершили по одной неудачной попытке атаковать наши подразделения вблизи Новодаровки и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении противник дважды безуспешно пытался выбить украинских воинов с занимаемых позиций.

По имеющейся информации, сегодня враг совершил шесть авиационных ударов по Курской области, задействовав семь авиабомб.