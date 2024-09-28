За добу окупанти втратили 1470 військових та 14 танків
Київ • УНН
Генштаб ЗСУ оприлюднив дані про втрати російських окупантів за минулу добу. Загальні втрати ворога з початку війни сягнули 650 640 осіб, 8860 танків та 17438 бронемашин.
За минулу добу окупанти втратили 1470 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати ворога за період з 24.02.22 по 28.09.24:
- Особовий склад: 650 640 (+1470).
- Танки: 8860 (+14).
- Броньовані бойові машини: 17438 (+42).
- Артилерійські системи: 18733 (+55).
- РСЗВ: 1203 (+4).
- Засоби ППО: 961.
- Літаки: 369.
- Гелікоптери: 328.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 16093 (+62).
- Крилаті ракети: 2610 (+2).
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 25411.
- Спеціальна техніка: 3291 (+99).
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