Уночі ППО України знищила 69 БпЛА та 2 ракети
Київ • УНН
У ніч на 28 вересня 2024 року ППО України відбила масштабну атаку. Знищено 69 ударних БпЛА "Shahed" та 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69, атаки зазнали 13 областей України.
ППО України знищила 69 БпЛА та дві ракети. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил, передає УНН.
Деталі
У ніч на 28 вересня 2024 року, з 19:00 27 вересня до 08:00 28 вересня, радіотехнічні війська Повітряних Сил України виявили та супроводили 77 повітряних цілей противника. Серед них були:
- Дві балістичні ракети "Іскандер-М";
- Дві керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 73 ударні БПЛА типу "Shahed".
Українським силам вдалося знищити 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ударних БпЛА типу "Shahed". Атаки зазнали території Київської, Черкаської, Вінницької, Кіровоградської, Рівненської, Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Одеської та Миколаївської областей.
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