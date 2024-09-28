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Уночі ППО України знищила 69 БпЛА та 2 ракети

Уночі ППО України знищила 69 БпЛА та 2 ракети

Київ • УНН

 • 32265 перегляди

У ніч на 28 вересня 2024 року ППО України відбила масштабну атаку. Знищено 69 ударних БпЛА "Shahed" та 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69, атаки зазнали 13 областей України.

ППО України знищила 69 БпЛА та дві ракети. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил, передає УНН.

Деталі

У ніч на 28 вересня 2024 року, з 19:00 27 вересня до 08:00 28 вересня, радіотехнічні війська Повітряних Сил України виявили та супроводили 77 повітряних цілей противника. Серед них були:

- Дві балістичні ракети "Іскандер-М";

- Дві керовані авіаційні ракети Х-59/69;

- 73 ударні БПЛА типу "Shahed".

Українським силам вдалося знищити 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 69 ударних БпЛА типу "Shahed". Атаки зазнали території Київської, Черкаської, Вінницької, Кіровоградської, Рівненської, Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської, Сумської, Харківської, Херсонської, Одеської та Миколаївської областей.

Один з безпілотників змінив напрямок на терористичну країну, тоді як ще три були локаційно втрачено на території України.

За добу окупанти втратили 1470 військових та 14 танків28.09.24, 08:10 • 19583 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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