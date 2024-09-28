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рф вночі здійснила ракетну атаку на Одещину: через пожежу частково зруйнована база відпочинку

рф вночі здійснила ракетну атаку на Одещину: через пожежу частково зруйнована база відпочинку

Київ • УНН

 • 16081 перегляди

Вночі росія завдала ракетного удару по Одеській області. У Білгород-Дністровському районі частково зруйновано базу відпочинку та спалено два автомобілі, постраждалих немає.

У ніч на 28 вересня російські війська завдали ракетної атаки на Одеську область, сталась пожежа та часткове руйнування бази відпочинку у Білгород-Дністровському районі, обійшлось без постраждалих, повідомив у суботу голова ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

Вночі ворог здійснив ракетну атаку по Одещині Внаслідок ворожого обстрілу у Білгород-Дністровському районі відбулося займання та часткове руйнування бази відпочинку. Також вигоріли дві поруч припарковані легкові автівки. Пожежа була оперативно ліквідована на загальній площі 600 м2.

- написав Кіпер у Telegram. 

За його словами, загиблих та постраждалих, на щастя, немає.

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Уночі ППО України знищила 69 БпЛА та 2 ракети 28.09.24, 08:42 • 32265 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаУНН-Одеса
bilhorod-dnistrovskyiБілгород-Дністровський
odesaОдеса

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