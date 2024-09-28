рф вночі здійснила ракетну атаку на Одещину: через пожежу частково зруйнована база відпочинку
Київ • УНН
Вночі росія завдала ракетного удару по Одеській області. У Білгород-Дністровському районі частково зруйновано базу відпочинку та спалено два автомобілі, постраждалих немає.
У ніч на 28 вересня російські війська завдали ракетної атаки на Одеську область, сталась пожежа та часткове руйнування бази відпочинку у Білгород-Дністровському районі, обійшлось без постраждалих, повідомив у суботу голова ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
Вночі ворог здійснив ракетну атаку по Одещині Внаслідок ворожого обстрілу у Білгород-Дністровському районі відбулося займання та часткове руйнування бази відпочинку. Також вигоріли дві поруч припарковані легкові автівки. Пожежа була оперативно ліквідована на загальній площі 600 м2.
За його словами, загиблих та постраждалих, на щастя, немає.
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