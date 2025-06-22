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Россияне дронами уничтожили станцию "скорой" в Белгород-Днестровском

Киев • УНН

 • 202 просмотра

Ночью 22 июня российские войска атаковали Белгород-Днестровский ударными дронами, уничтожив станцию экстренной медицинской помощи. Полностью сгорела одна "скорая", еще шесть повреждены, но люди не пострадали.

Россияне дронами уничтожили станцию "скорой" в Белгород-Днестровском

В ночь на 22 июня российские войска атаковали Белгород-Днестровский ударными дронами. Несмотря на работу ПВО, в результате обстрела уничтожена местная станция экстренной медицинской помощи. Полностью сгорела одна "скорая", еще шесть - существенно повреждены. Об этом сообщил глава одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

Ночью враг атаковал ударными беспилотниками Белгород-Днестровский. Несмотря на активную работу наших сил ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры. В частности, россиянами уничтожена местная станция экстренной медицинской помощи. К счастью, люди не пострадали. Выведены из строя 7 санитарных авто, 6 из них разбиты, одна карета скорой сгорела полностью 

- говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что станция обслуживала около 65 тысяч жителей Белгород-Днестровска и четырех окрестных поселков. Сейчас, как указано, маршруты пересмотрены, экстренную медицинскую помощь населению будут оказывать бригады, размещенные в других пунктах постоянного базирования.

На месте продолжается ликвидация последствий вражеского удара. Правоохранители документируют очередное преступление россиян против гражданского населения Одесской области

- сообщил Кипер.

Напомним

Ночью 22 июня российские войска атаковали Одесскую область ударными беспилотниками, вызвав пожары на инфраструктурных объектах, включая станцию скорой помощи и жилой дом. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание, пострадавших нет.

Алена Уткина

Алена Уткина

ВойнаНовости Мира
Олег Кипер
Одесская область
Белгород-Днестровский
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