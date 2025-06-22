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росіяни дронами знищили станцію "швидкої" в Білгороді-Дністровському

Київ • УНН

 • 672 перегляди

Вночі 22 червня російські війська атакували Білгород-Дністровський ударними дронами, знищивши станцію екстреної медичної допомоги. Повністю згоріла одна "швидка", ще шість пошкоджено, але люди не постраждали.

росіяни дронами знищили станцію "швидкої" в Білгороді-Дністровському

У ніч на 22 червня російські війська атакували Білгород-Дністровський ударними дронами. Попри роботу ППО, внаслідок обстрілу знищено місцеву станцію екстреної медичної допомоги. Повністю згоріла одна "швидка", ще шість - суттєво пошкоджені. Про це повідомив очільник одеської ОВА Олег Кіпер передає УНН.

Вночі ворог атакував ударними безпілотниками Білгород-Дністровський. Незважаючи на активну роботу наших сил ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема росіянами знищена місцева станція екстреної медичної допомоги. На щастя, люди не постраждали. Виведені з ладу 7 санітарних авто, 6 з них потрощені, одна карета швидкої згоріла повністю 

- ідеться у дописі.

В ОВА додали, що станція обслуговувала близько 65 тисяч мешканців Білгород-Дністровська та чотирьох навколишніх селищ. Наразі, як вказано, маршрути переглянуто, екстрену медичну допомогу населенню будуть надавати бригади, які розміщені в інших пунктах постійного базування.

На місці триває ліквідація наслідків ворожого удару. Правоохоронці документують черговий злочин росіян проти цивільного населення Одещини

- повідомив Кіпер.

Нагадаємо

Вночі 22 червня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками, спричинивши пожежі на інфраструктурних об'єктах, включаючи станцію швидкої допомоги та житловий будинок. Рятувальники оперативно ліквідували загоряння, постраждалих немає.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаНовини Світу
Кіпер Олег Олександрович
Одеська область
Білгород-Дністровський
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