В Одесской ОВА подсчитали международную помощь от партнеров

В Одесской облгосадминистрации рассказали о помощи, оказанной региону от международных партнеров в период с июня 2023 года по май 2024 года, передает УНН

Детали

Так, в указанный период организовано 86 встреч и мероприятий международного характера, среди которых:

встречи с высшим руководством Европейского Союза, политическими лидерами и государственными деятелями из Нидерландов, Великобритании, Швеции, Италии, Греции, Германии, Франции, США, Норвегии;

встречи с чрезвычайными и полномочными послами из Бельгии, Китая, Швеции, Австрии, Франции, Пакистана, Германии, Италии, Турции, Канады, Латвии, Норвегии, Индии;



встречи с представителями международных организаций и учреждений, благотворительных организаций и фондов, а также руководителями проектов и программ, реализуемых в Украине и тому подобное.



Кроме того, 12 июня 2023 года подписано межрегиональное соглашение со свободным ганзейским городом Бремен (Германия), которое приобрело предметное партнерство. Так, в течение августа-сентября 2023 года правительство Бремена согласовало выделение

2,5 млн грн на восстановление поврежденных учебных заведений. В августе Бремен доставил в г. Одесса два автобуса для эвакуации боевых медиков и пострадавших(примерно на сумму 50 тыс. евро).

Кроме того, в рамках сотрудничества с Бременом реализован ряд проектов, в рамках которых закуплено:

аппарат ИВЛ для новорожденных стоимостью 1 074 601 грн;

16 прожекторов стоимостью 1 049 600 грн;



152 единицы резины для карет скорой помощи стоимостью 586 800 грн.



22 книжных сканера, 5 ЗD-сканеры для оцифровки объемных картин и произведений монументального искусства, 5 моноблоков и клавиатур общей стоимостью более 2 млн грн.



Также, в рамках сотрудничества с Бремен состоялась реконструкция Государственного учреждения "Украинский медицинский Центр реабилитации матери и ребенка МОЗ Украины" стоимостью 3 628 800 грн.

Кроме того, в течение указанного периода Одесская область получила поддержку от таких стран: