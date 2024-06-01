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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Одесской ОВА подсчитали международную помощь от партнеров

В Одесской ОВА подсчитали международную помощь от партнеров

Киев  •  УНН

1 июня 2024, 12:58  •  4876 просмотра

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Одесская областная государственная администрация получила значительную помощь от международных партнеров, включая ЕС, Нидерланды, Великобританию, Швецию, Италию, Грецию, Германию, Францию, США и Норвегию. Партнеры передают медицинское оборудование, машины скорой помощи, электрогенераторы и другую поддержку для восстановления и развития региона.

В Одесской облгосадминистрации рассказали о помощи, оказанной региону от международных партнеров в период с июня 2023 года по май 2024 года, передает УНН

Детали

Так, в указанный период организовано 86 встреч и мероприятий международного характера, среди которых:

  • встречи с высшим руководством Европейского Союза, политическими лидерами и государственными деятелями из Нидерландов, Великобритании, Швеции, Италии, Греции, Германии, Франции, США, Норвегии;
  •  встречи с чрезвычайными и полномочными послами из Бельгии, Китая, Швеции, Австрии, Франции, Пакистана, Германии, Италии, Турции, Канады, Латвии, Норвегии, Индии;
  • встречи с представителями международных организаций и учреждений, благотворительных организаций и фондов, а также руководителями проектов и программ, реализуемых в Украине и тому подобное.

Кроме того, 12 июня 2023 года подписано межрегиональное соглашение со свободным ганзейским городом Бремен (Германия), которое приобрело предметное партнерство. Так, в течение августа-сентября 2023 года правительство Бремена согласовало выделение

2,5 млн грн на восстановление поврежденных учебных заведений. В августе Бремен доставил в г. Одесса два автобуса для эвакуации боевых медиков и пострадавших(примерно на сумму 50 тыс. евро).

Кроме того, в рамках сотрудничества с Бременом реализован ряд проектов, в рамках которых закуплено:

  • аппарат ИВЛ для новорожденных стоимостью 1 074 601 грн;
  • 16 прожекторов стоимостью 1 049 600 грн;
  • 152 единицы резины для карет скорой помощи стоимостью 586 800 грн.
  • 22 книжных сканера, 5 ЗD-сканеры для оцифровки объемных картин и произведений монументального искусства, 5 моноблоков и клавиатур общей стоимостью более 2 млн грн.

Также, в рамках сотрудничества с Бремен состоялась реконструкция Государственного учреждения "Украинский медицинский Центр реабилитации матери и ребенка МОЗ Украины" стоимостью 3 628 800 грн.

Кроме того, в течение указанного периода Одесская область получила поддержку от таких стран:

  • Регионом Прованс-Альпы-Лазурный берег (Франция) принято решение о передаче трех реанимационных коек в областную детскую клиническую больницу;
  • Провинция Фуцзянь (Китай) осуществила закупку реабилитационного оборудования для многопрофильного госпиталя ветеранов на сумму 1,5 млн. грн;
  • Совместно с польскими воеводствами провели обучение для общин и сотрудников ОГА по евроинтеграционным процессам, привлечению внешнего финансирования, управлению портовой инфраструктурой и т.д.;
  • От Вены (Австрия) передано 5 автомобилей скорой помощи.
  • Италия будет играть важную роль в восстановлении региона.
  • около 11 000 ремонтных наборов для Одесского, Белгород-Днестровского и Измаильского районов общей стоимостью 4 млн 750 тыс. грн;
  • приборы электрогенерации различной мощности в течение зимнего периода 2023/2024 для больниц и предприятий критической инфраструктуры;
  • проведение ремонтных работ в МКП: замена окон, дверей, котлов и т.п.;
  • 15 бойлеров для учреждений соцзащиты и здравоохранения;
  • закрыла потребность для 2289 человек в зимней одежде для домов-интернатов систем соцзащиты населения и ВПЛ, проживающих в местах временного проживания в области;
  • большие насосы для систем водообеспечения;
  • передачу для 10 бомбоубежищ учебных заведений Черноморска 53 наборов посуды, 474 термопростынь, 110 матрасов, 108 фонарей на солнечных батареях, 230 складных стульев, 56 спальных мешков, 87 термосов;
  • проведение ремонта отделения № 12 Одесской областной психиатрической больницы на сумму 2 млн 190 тыс. грн;
  • передачу аппарата УЗИ для Беляевской больницы.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

ОбществоУНН-Одесса
belgorod-dnestrovskiiБелгород-Днестровский
latviyaЛатвия
avstriyaАвстрия
indiyaИндия
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
kanadaКанада
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belgiyaБельгия
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