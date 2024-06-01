В Одеській ОВА підрахували міжнародну допомогу від партнерів
Київ • УНН
Одеська обласна державна адміністрація отримала значну допомогу від міжнародних партнерів, включаючи ЄС, Нідерланди, Великобританію, Швецію, Італію, Грецію, Німеччину, Францію, США та Норвегію. Партнери передають медичне обладнання, машини швидкої допомоги, електрогенератори та іншу підтримку для відновлення і розвитку регіону.
В Одеській облдержадміністрації розповіли про допомогу, надану регіону від міжнародних партнерів у період з червня 2023 року по травень 2024 року, передає УНН
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Так, у вказаний період організовано 86 зустрічей та заходів міжнародного характеру, серед яких:
- зустрічі з вищим керівництвом Європейського Союзу, політичними лідерами та державними діячами з Нідерландів, Великобританії, Швеції, Італії, Греції, Німеччини, Франції, США, Норвегії;
- зустрічі з Надзвичайними та Повноважними послами з Бельгії, Китаю, Швеції, Австрії, Франції, Пакистану, Німеччини, Італії, Туреччини, Канади, Латвії, Норвегії, Індії;
- зустрічі з представниками міжнародних організацій та установ, благодійних організацій та фондів, а також керівниками проєктів та програм, що реалізуються в Україні тощо.
Крім того, 12 червня 2023 року підписано міжрегіональну угоду з Вільним ганзейським містом Бремен (Німеччина), яка набула предметного партнерства. Так, протягом серпня-вересня 2023 року уряд Бремену погодив виділення
2,5 млн грн на відновлення пошкоджених закладів освіти. У серпні Бремен доставив до м. Одеса два автобуси для евакуації бойових медиків та постраждалих(приблизно на суму 50 тис. євро).
Крім того, в рамках співробітництва з Бременом реалізовано низку проєктів, в рамках яких закуплено:
- апарат ШВЛ для новонароджених вартістю 1 074 601 грн;
- 16 прожекторів вартістю 1 049 600 грн;
- 152 одиниці гуми для карет швидкої допомоги вартістю 586 800 грн.
- 22 книжкових сканери, 5 ЗD-сканери для оцифрування об'ємних картин та творів монументального мистецтва, 5 моноблоків та клавіатур загальною вартістю понад 2 млн грн.
Також, в рамках співробітництва з Бремен відбулася реконструкція Державного закладу "Український медичний Центр реабілітації матері та дитини МОЗ України" вартістю 3 628 800 грн.
Крім того, протягом вказаного періоду Одещина отримала підтримку від таких країн:
- Регіоном Прованс-Альпи-Лазурний берег (Франція) прийнято рішення про передачу трьох реанімаційних ліжок до обласної дитячої клінічної лікарні;
- Провінція Фудзянь (Китай) здійснила закупівлю реабілітаційного обладнання для Багатопрофільного шпиталю ветеранів на суму 1,5 млн. грн;
- Спільно з польськими воєводствами провели навчання для громад і співробітників ОДА щодо євроінтеграційних процесів, залучення зовнішнього фінансування, управління портовою інфраструктурою тощо;
- Від Відня (Австрія) передано 5 автомобілів швидкої допомоги.
- Італія відіграватиме важливу роль у відбудові регіону.
- близько 11 000 ремонтних наборів для Одеського, Білгород-Дністровського та Ізмаїльського районів загальною вартістю 4 млн 750 тис. грн;
- прилади електрогенерації різної потужності протягом зимового періоду 2023/2024 для лікарень та підприємств критичної інфраструктури;
- проведення ремонтних робіт в МКП: заміна вікон, дверей, котлів тощо;
- 15 бойлерів для закладів соцзахисту та охорони здоров’я;
- закрила потребу для 2289 людей в зимовому одязі для будинків-інтернатів систем соцзахисту населення та ВПО, які проживають в місцях тимчасового проживання в області;
- великі насоси для систем водозабезпечення;
- передачу для 10 бомбосховищ закладів освіти Чорноморська 53 наборів посуду, 474 термопростирадл, 110 матраців, 108 ліхтарів на сонячних батареях, 230 складних стільців, 56 спальних мішків, 87 термосів;
- проведення ремонту відділення № 12 Одеської обласної психіатричної лікарні на суму 2 млн 190 тис.грн;
- передачу апарату УЗД для Біляївської лікарні.