Астрономы нашли новую экзопланету GJ 251c, потенциально пригодную для жизни

15:19 • 4610 просмотра
Глава ВР заявил, что проект нового правописания украинского языка рассмотрят до конца года
Эксклюзив
14:29 • 11585 просмотра
российские модернизированные КАБы: обновленные бомбы с реактивным двигателем пока не долетают до Киева, но угроза растет – военный эксперт
12:52 • 12612 просмотра
Самый низкий уровень вакцинации с 2017 года: ВОЗ предупреждает об опасности полиомиелита в Европе и Азии
Эксклюзив
12:47 • 26548 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
12:17 • 21501 просмотра
Потери КНДР в войне против Украины: разведка Британии озвучила цифруPhoto
12:13 • 18553 просмотра
Украину в субботу накроют дожди и грозы: объявлен I уровень опасности
24 октября, 07:57 • 26855 просмотра
Графики отключений охватили 12 областей, рф атаковала энергетику в трех регионах
Эксклюзив
24 октября, 06:00 • 67536 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
24 октября, 05:49 • 27136 просмотра
Трамп давит на Путина и Зеленского для прекращения войны - посол США при НАТО
24 октября, 00:17 • 20445 просмотра
ЕС перенес принятие решения о финансировании Украины на декабрь - Кошта
Украина готовится к погодным контрастам: дожди в субботу и потепление в воскресенье24 октября, 07:11 • 39124 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 46466 просмотра
Совершил сексуальное насилие над учениками и снимал детскую порнографию: на Киевщине будут судить педагога24 октября, 07:48 • 43265 просмотра
"Коалиция желающих" собирается в Лондоне для усиления давления на рф и поддержки Украины: о чем будут говорить24 октября, 07:50 • 46301 просмотра
Колумбийские наемники в армии рф получили приказ расстреливать женщин и детей: перехват ГУРVideo24 октября, 09:56 • 33539 просмотра
Могут садиться на автобаны и нести ракету Meteor: авиаэксперт объяснил особенность самолетов Gripen
12:47 • 26553 просмотра
Как любовь к "русскому миру" объединила нардепа-взяточника Одарченко и кандидата на должность ректора Государственного биотехнологического университетаPhoto11:40 • 22961 просмотра
Топ невероятно вкусных рецептов для уютного осеннего обедаPhoto11:32 • 23261 просмотра
Скандал в США из-за матча-латте: действительно ли популярный напиток провоцирует анемию
24 октября, 06:00 • 67538 просмотра
Как удивить гостей на Хэллоуин: пять рецептов для жутко вкусного вечераPhoto23 октября, 14:10 • 63856 просмотра
Наследники Астрид Линдгрен судятся с хорватским производителем напитков "Pipi"14:55 • 3422 просмотра
Король Норвегии Харальд пошутил о скандальном фильме Netflix с участием его дочери: «Может, сделаем продолжение»12:41 • 9456 просмотра
Белый дом добавил скандал с Клинтоном и обнаружение кокаина в хронологию на сайтеPhoto24 октября, 09:50 • 22647 просмотра
У Ким Кардашьян диагностировали аневризму головного мозгаPhoto24 октября, 07:30 • 46577 просмотра
"Не разгоняйте зраду, где ее нет": Анна Тринчер попала в скандал из-за русскоязычной книгиPhotoVideo23 октября, 15:24 • 32009 просмотра
Астрономы нашли новую экзопланету GJ 251c, потенциально пригодную для жизни

Киев • УНН

 • 980 просмотра

Ученые обнаружили новую экзопланету GJ 251c, расположенную в 18 световых годах от Солнечной системы, которая может иметь жидкую воду. Эта суперземля вращается вокруг красного карлика Gliese 251, находящегося в «зоне жизни».

Астрономы нашли новую экзопланету GJ 251c, потенциально пригодную для жизни

Недавно открытая суперземля под названием GJ 251c находится вблизи Солнечной системы и считается хорошим кандидатом для "поисков жизни".

Передает УНН со ссылкой на EFE.

Детали

Исследователи космоса, финансируемые NASA, недавно обнаружили "суперземлю", которая находится на расстоянии 18 световых лет от Солнечной системы. Планета вращается вокруг красного карлика Gliese 251, вдвое меньшего Солнца и меньшего по размеру, но примерно на миллиард лет старше. По заключению астрономов, Gliese 251 находится в "зоне жизни", - ее характеристики очень перспективны для поиска внеземной жизни.

Ученые раскрыли тайну происхождения ледяных отложений на Марсе22.10.25, 17:54 • 2210 просмотров

Экзопланета расположена близко к карликовой звезде, но вместе с тем, находится в умеренном поясе, где могла бы существовать жидкая вода, при условии, если эта планета имеет стабильную атмосферу.

Экзопланета расположена в зоне жизни звезды. Следовательно, расстояние от звезды как раз подходит для существования жидкой воды на поверхности – если она имеет правильную атмосферу

- объясняет соавтор Суврат Махадеван из Университета штата Пенсильвания.

Экзопланета была обнаружена с помощью данных Habitable-Zone Planet Finder (HPF), высокоточного спектрографа ближнего инфракрасного диапазона, установленного на телескопе Хобби-Эберли в обсерватории Макдональда в Техасе, США. Это устройство было спроектировано для обнаружения планет, подобных Земле, в "обитаемых зонах" близких звезд.

На спутнике Сатурна обнаружили органические молекулы, которые могут свидетельствовать о возможности жизни – ученые02.10.25, 17:33 • 3860 просмотров

Пока невозможно подтвердить наличие атмосферы вокруг GJ 251 c, даже с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Для получения прямых изображений ученые рассчитывают на следующее поколение гигантских телескопов. Например, в этом может помочь Thirty Meter Telescope. Цель - получить прямые изображения и проанализировать окружающие газы.

Напомним

Исследователи обнаружили самую удаленную кольцеобразную структуру радиоизлучения, RAD J131346.9+500320, на красном смещении около 0,94. Эта структура состоит из горячей намагниченной плазмы.

В 13 разів перевищує Юпітер: вчені NASA виявили екзопланету в зоні, де життя неможливе27.09.25, 04:36 • 9036 просмотров

Игорь Тележников

