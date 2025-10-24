Астрономы нашли новую экзопланету GJ 251c, потенциально пригодную для жизни

Недавно открытая суперземля под названием GJ 251c находится вблизи Солнечной системы и считается хорошим кандидатом для "поисков жизни".

Исследователи космоса, финансируемые NASA, недавно обнаружили "суперземлю", которая находится на расстоянии 18 световых лет от Солнечной системы. Планета вращается вокруг красного карлика Gliese 251, вдвое меньшего Солнца и меньшего по размеру, но примерно на миллиард лет старше. По заключению астрономов, Gliese 251 находится в "зоне жизни", - ее характеристики очень перспективны для поиска внеземной жизни.

Экзопланета расположена близко к карликовой звезде, но вместе с тем, находится в умеренном поясе, где могла бы существовать жидкая вода, при условии, если эта планета имеет стабильную атмосферу.

Экзопланета расположена в зоне жизни звезды. Следовательно, расстояние от звезды как раз подходит для существования жидкой воды на поверхности – если она имеет правильную атмосферу - объясняет соавтор Суврат Махадеван из Университета штата Пенсильвания.

Экзопланета была обнаружена с помощью данных Habitable-Zone Planet Finder (HPF), высокоточного спектрографа ближнего инфракрасного диапазона, установленного на телескопе Хобби-Эберли в обсерватории Макдональда в Техасе, США. Это устройство было спроектировано для обнаружения планет, подобных Земле, в "обитаемых зонах" близких звезд.

Пока невозможно подтвердить наличие атмосферы вокруг GJ 251 c, даже с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба. Для получения прямых изображений ученые рассчитывают на следующее поколение гигантских телескопов. Например, в этом может помочь Thirty Meter Telescope. Цель - получить прямые изображения и проанализировать окружающие газы.

