Астрономи виявили найвіддаленіше кільце радіовипромінювання, яке у 20 разів більше за Чумацький Шлях

Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
14:52 • 5740 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
12:19 • 10888 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
11:53 • 15291 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 16913 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 41942 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 44217 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 71864 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 59530 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 56740 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Країни ЄС домовилися обмежити поїздки російських дипломатів на тлі сплеску потенційно шпигунських атак - FT7 жовтня, 05:57 • 26735 перегляди
рф атакувала Україну балістикою та 152 безпілотниками: знешкоджено 88 дронів7 жовтня, 06:06 • 19165 перегляди
У країнах Балтії та Польщі розкритикували Меркель за натяк на провину за вторгнення рф в Україну - Politico7 жовтня, 08:41 • 12147 перегляди
Windows 11 тепер не можна встановити без облікового запису Microsoft7 жовтня, 08:48 • 7994 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу11:00 • 13742 перегляди
Публікації
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство15:10 • 4334 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 13:53 • 7584 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 41936 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 56676 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 65971 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніо Таяні
Герман Галущенко
Ігор Клименко
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Одеса
Китай
УНН Lite
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу11:00 • 13865 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 26258 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 78992 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 74460 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 149372 перегляди
Актуальне
The Guardian
Економіст (журнал)
E-6 Mercury
Детонатор
Боєприпаси

Астрономи виявили найвіддаленіше кільце радіовипромінювання, яке у 20 разів більше за Чумацький Шлях

Київ • УНН

 • 230 перегляди

Дослідники виявили найвіддаленішу кільцеподібну структуру радіовипромінювання, RAD J131346.9+500320, на червоному зсуві близько 0,94. Ця структура складається з гарячої намагніченої плазми.

Астрономи виявили найвіддаленіше кільце радіовипромінювання, яке у 20 разів більше за Чумацький Шлях

Рідкісну та дивну космічну структуру зробили навіть не тільки професійні, але й навчені астрономи-любителі. Передає УНН із посиланням на Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. 

Деталі

У найвіддаленіших куточках Всесвіту дослідники виявили кільцеподібну структуру, одну з "найдивніших", а також наразі найвіддаленішу серед подібних. 

Нововиявлене джерело, RAD J131346.9+500320, знаходиться на червоному зсуві близько 0,94 - коли Всесвіт був приблизно наполовину молодшим за свій нинішній вік.

- ідеться у поясненні. 

Що представляють собою кільця радовипромінювання

ORC - це величезні кільцеподібні структури з радіохвиль, що оточують галактики. Є значна кількість відомих на сьогодні подвійних радіохвильових кілець. Серед їх характеристик можна наприклад вказати на таке порівняння: ці структури у 10–20 разів більші за Чумацький Шлях. Також відомо, що вони складаються з гарячої намагніченої плазми.

Хто відкрив дивовижне радіоколо

Відкриття було зроблене дослідниками з Мумбаїйського університету за допомогою найчутливішого у світі низькочастотного радіотелескопа Low-Frequency Array (LOFAR).

Зазначається, що відкриття структури під назвою RAD J131346.9+500320  зробили не лише професійні, але й навчені астрономи-аматори. 

Дослідників підтримала громадська наукова платформа RAD@home Astronomy Collaboratory.

Нагадаємо

У січні 2025 року Марс досяг максимальної яскравості та найближчої точки до Землі, а 28 лютого 2025 року відбувся рідкісний парад семи планет. Подібне повториться лише у 2492 році.

Ігор Тележніков

Технології