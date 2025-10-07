Астрономи виявили найвіддаленіше кільце радіовипромінювання, яке у 20 разів більше за Чумацький Шлях

Рідкісну та дивну космічну структуру зробили навіть не тільки професійні, але й навчені астрономи-любителі. Передає УНН із посиланням на Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Деталі

У найвіддаленіших куточках Всесвіту дослідники виявили кільцеподібну структуру, одну з "найдивніших", а також наразі найвіддаленішу серед подібних.

Нововиявлене джерело, RAD J131346.9+500320, знаходиться на червоному зсуві близько 0,94 - коли Всесвіт був приблизно наполовину молодшим за свій нинішній вік. - ідеться у поясненні.

Що представляють собою кільця радовипромінювання

ORC - це величезні кільцеподібні структури з радіохвиль, що оточують галактики. Є значна кількість відомих на сьогодні подвійних радіохвильових кілець. Серед їх характеристик можна наприклад вказати на таке порівняння: ці структури у 10–20 разів більші за Чумацький Шлях. Також відомо, що вони складаються з гарячої намагніченої плазми.

Хто відкрив дивовижне радіоколо

Відкриття було зроблене дослідниками з Мумбаїйського університету за допомогою найчутливішого у світі низькочастотного радіотелескопа Low-Frequency Array (LOFAR).

Зазначається, що відкриття структури під назвою RAD J131346.9+500320 зробили не лише професійні, але й навчені астрономи-аматори.

Дослідників підтримала громадська наукова платформа RAD@home Astronomy Collaboratory.



