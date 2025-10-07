Астрономы обнаружили самое удаленное кольцо радиоизлучения, которое в 20 раз больше Млечного Пути

Редкую и странную космическую структуру создали не только профессиональные, но и обученные астрономы-любители. Передает УНН со ссылкой на Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Детали

В самых отдаленных уголках Вселенной исследователи обнаружили кольцеобразную структуру, одну из "самых странных", а также на данный момент самую отдаленную среди подобных.

Недавно обнаруженный источник, RAD J131346.9+500320, находится на красном смещении около 0,94 - когда Вселенная была примерно вдвое моложе своего нынешнего возраста. - говорится в пояснении.

Что представляют собой кольца радиоизлучения

ORC - это огромные кольцеобразные структуры из радиоволн, окружающие галактики. Существует значительное количество известных на сегодняшний день двойных радиоволновых колец. Среди их характеристик можно, например, указать на такое сравнение: эти структуры в 10–20 раз больше Млечного Пути. Также известно, что они состоят из горячей намагниченной плазмы.

Кто открыл удивительное радиокольцо

Открытие было сделано исследователями из Мумбайского университета с помощью самого чувствительного в мире низкочастотного радиотелескопа Low-Frequency Array (LOFAR).

Отмечается, что открытие структуры под названием RAD J131346.9+500320 сделали не только профессиональные, но и обученные астрономы-любители.

Исследователей поддержала общественная научная платформа RAD@home Astronomy Collaboratory.

Напомним

В январе 2025 года Марс достиг максимальной яркости и ближайшей точки к Земле, а 28 февраля 2025 года состоялся редкий парад семи планет. Подобное повторится только в 2492 году.