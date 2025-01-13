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Марс наближається до Землі перед унікальним парадом планет у лютому 2025

Марс наближається до Землі перед унікальним парадом планет у лютому 2025

Київ • УНН

 • 34136 перегляди

Марс досягне максимальної яскравості та найближчої точки до Землі 16 січня. 28 лютого 2025 року відбудеться рідкісний парад семи планет, який повториться лише у 2492 році.

До історичного параду планет трохи більше місяця, але вже зараз, у фокусі уваги 7-ма за розміром планета Сонячної системи - Марс. "Червона планета" у своїй максимальній яскравості, перебуває найближче до Землі і у з'єднанні з Місяцем.

Передає УНН із посиланням на The Guardian та DW.

Деталі

Марс, відомий як "Червона планета", знаходиться в перигеї (найближча точка орбіти небесного тіла або наближення небесного об'єкта до Землі - ред.), на відстані 96 560 640 км від нашої планети, забезпечуючи максимальне світло. Через значну еліптичність орбіти Марса ця відстань змінюється на десятки мільйонів кілометрів від одного близького зближення до іншого. Цьогорічний перигей з астрономічної точки зору не надто видовищний, але все одно дасть змогу спостерігачам насолодитися його краєвидами.

16 січня Марс досягає "опозиції". У цій конфігурації планета розташована прямо навпроти Сонця на небі, якщо дивитися з Землі. Повернувшись до Сонця обличчям, Марс відбиває максимум світла, а це означає, що планета буде найяскравішою.

Парад планет у лютому

Крім спостерігання за Марсом, любителів астрономії чекає ще одна яскрава подія - 28 лютого 2025 року відбудеться явище, яке не повториться до 2492 року - унікальний планетарний парад. 

Меркурій, Венера, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун з'являться на небі одночасно. Вони зроблять це впорядковано, утворюючи своєрідну лінію - явище, відоме як планетарне вирівнювання.

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В обох випадках для ідентифікації всіх небесних тіл необхідно буде використовувати телескоп.

Довідково

Що таке вирівнювання планет?

"Планетне вирівнювання" - це, строго кажучи, не астрономічне явище, а радше візуальний ефект. Планети насправді сприймаються таким чином лише при спостереженні з Землі.

Пояснення цього ефекту полягає в тому, що планети обертаються навколо Сонця, дотримуючись траєкторії, позначеної силою тяжіння зірки. Ця уявна лінія відома як "екліптика". 

"Ми іноді спостерігаємо, що планети наближаються одна до одної в небі, тому що ми бачимо їх уздовж лінії, коли вони рухаються по космічній трасі", - ідеться у поясненні NASA. 

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"Деякі з планет мають трохи нахилені орбіти вище або нижче цієї лінії, але всі вони більш-менш рівні, як канавки на диску, завдяки тому, як формуються зірки, такі як наше Сонце", - додає LiveScience.

Нагадаємо

SpaceX планує запустити п'ять космічних кораблів на Марс протягом двох років.

Місія BepiColombo зробила серію нових знімків Меркурія під час шостого прольоту над планетою. Космічний корабель, запущений у 2018 році, має приземлитися на Меркурій у 2026 році для детального дослідження.

Червона планета - не пустельний світ: на Марсі виявлено величезний резервуар підземних вод, є й інші свідчення 14.08.24, 20:21 • 108196 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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