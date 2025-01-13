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Марс приближается к Земле перед уникальным парадом планет в феврале 2025 года

Марс приближается к Земле перед уникальным парадом планет в феврале 2025 года

Киев  •  УНН

 • 6529 просмотра

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Марс достигнет максимальной яркости и ближайшей точки к Земле 16 января. 28 февраля 2025 года состоится редкий парад семи планет, который повторится только в 2492 году.

До исторического парада планет чуть больше месяца, но уже сейчас, в фокусе внимания 7-я по размеру планета Солнечной системы - Марс. «Красная планета» в своей максимальной яркости, находится ближе всего к Земле и в соединении с Луной.

Передает УНН со ссылкой на The Guardian и DW.

Детали

Марс, известный как «Красная планета», находится в перигее (ближайшая точка орбиты небесного тела или приближения небесного объекта к Земле - ред.), на расстоянии 96 560 640 км от нашей планеты, обеспечивая максимальный свет. Из-за значительной эллиптичности орбиты Марса это расстояние меняется на десятки миллионов километров от одного близкого сближения к другому. Нынешний перигей с астрономической точки зрения не слишком зрелищный, но все равно позволит наблюдателям насладиться его видами.

16 января Марс достигает «оппозиции». В этой конфигурации планета расположена прямо напротив Солнца на небе, если смотреть с Земли. Повернувшись к Солнцу лицом, Марс отражает максимум света, а это значит, что планета будет самой яркой.

Парад планет в феврале

Кроме наблюдения за Марсом, любителей астрономии ждет еще одно яркое событие - 28 февраля 2025 года произойдет явление, которое не повторится до 2492 года - уникальный планетарный парад. 

Меркурий, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун появятся на небе одновременно. Они сделают это упорядоченно, образуя своеобразную линию - явление, известное как планетарное выравнивание.

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В обоих случаях для идентификации всех небесных тел необходимо будет использовать телескоп.

Справочно

Что такое выравнивание планет?

«Планетное выравнивание» - это, строго говоря, не астрономическое явление, а скорее визуальный эффект. Планеты на самом деле воспринимаются таким образом только при наблюдении с Земли.

Объяснение этого эффекта заключается в том, что планеты вращаются вокруг Солнца, придерживаясь траектории, обозначенной силой притяжения звезды. Эта воображаемая линия известна как «эклиптика». 

«Мы иногда наблюдаем, что планеты приближаются друг к другу в небе, потому что мы видим их вдоль линии, когда они движутся по космической трассе», - говорится в объяснении NASA. 

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«Некоторые из планет имеют немного наклоненные орбиты выше или ниже этой линии, но все они более или менее ровные, как канавки на диске, благодаря тому, как формируются звезды, такие как наше Солнце», - добавляет LiveScience.

Напомним,

SpaceX планирует запустить пять космических кораблей на Марс в течение двух лет.

Миссия BepiColombo сделала серию новых снимков Меркурия во время шестого пролета над планетой. Космический корабль, запущенный в 2018 году, должен приземлиться на Меркурий в 2026 году для детального исследования.

Красная планета - не пустынный мир: на Марсе обнаружен огромный резервуар подземных вод, есть и другие свидетельства14.08.24, 20:21 • 108028 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

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