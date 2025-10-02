На спутнике Сатурна обнаружили органические молекулы, которые могут свидетельствовать о возможности жизни – ученые

Ученые обнаружили сложные органические молекулы в водяных гейзерах спутника Сатурна Энцелада, что открывает новые перспективы для поиска жизни в Солнечной системе. Данные получены из архивов миссии NASA Cassini, которая завершилась в 2017 году, но исследования продолжают приносить неожиданные открытия. Об этом говорится в материале издания Space, пишет УНН.

Детали

Команда под руководством Нозаира Хаваджи из Свободного университета Берлина и Штутгартского университета проанализировала данные анализатора космической пыли (CDA) и обнаружила органические молекулы, содержащие углерод и являющиеся потенциальными строительными блоками жизни. Молекулы найдены в шлейфах водяного пара, выбрасываемых из трещин на поверхности Энцелада – так называемых "тигровых полос".

Выявлено, что эти органические вещества происходят именно из подземного океана спутника, а не образуются вследствие космического излучения, как это могло казаться ранее при анализе частиц из кольца E Сатурна. Среди найденных соединений – алифатические и (гетеро)циклические эфиры, азотсодержащие и кислородсодержащие молекулы, которые на Земле участвуют в цепях химических реакций, ведущих к формированию аминокислот и других компонентов жизни.

Хаваджи отметил, что "существует много возможных путей от органических молекул, обнаруженных в данных Cassini, до потенциально релевантных соединений, что повышает вероятность того, что Энцелад пригоден для жизни".

Кольцо Е Сатурна

Один из способов окончательно подтвердить происхождение и состав этих молекул – высадка на спутник и взятие проб свежего льда. Европейское космическое агентство уже рассматривает миссию, которая может достичь Энцелада до 2054 года, объединив орбитальный и посадочный модуль для детального анализа.

Результаты нового анализа данных Cassini опубликованы 1 октября в журнале Nature Astronomy. Они подтверждают, что замерзший спутник Сатурна остается одним из самых перспективных мест для поиска признаков жизни в Солнечной системе.

