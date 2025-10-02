$41.220.08
Эксклюзив
13:54 • 4384 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
13:45 • 9296 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
13:08 • 3950 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
12:31 • 11104 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
09:13 • 19771 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 27305 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 28929 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 26703 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 45569 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
2 октября, 03:16 • 20984 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
На спутнике Сатурна обнаружили органические молекулы, которые могут свидетельствовать о возможности жизни – ученые

Киев • УНН

 • 356 просмотра

Ученые обнаружили сложные органические молекулы в водяных гейзерах спутника Сатурна Энцелада, используя данные миссии NASA Cassini. Это открытие повышает вероятность того, что Энцелад пригоден для жизни.

На спутнике Сатурна обнаружили органические молекулы, которые могут свидетельствовать о возможности жизни – ученые

Ученые обнаружили сложные органические молекулы в водяных гейзерах спутника Сатурна Энцелада, что открывает новые перспективы для поиска жизни в Солнечной системе. Данные получены из архивов миссии NASA Cassini, которая завершилась в 2017 году, но исследования продолжают приносить неожиданные открытия. Об этом говорится в материале издания Space, пишет УНН.

Детали

Команда под руководством Нозаира Хаваджи из Свободного университета Берлина и Штутгартского университета проанализировала данные анализатора космической пыли (CDA) и обнаружила органические молекулы, содержащие углерод и являющиеся потенциальными строительными блоками жизни. Молекулы найдены в шлейфах водяного пара, выбрасываемых из трещин на поверхности Энцелада – так называемых "тигровых полос".

В 13 разів перевищує Юпітер: вчені NASA виявили екзопланету в зоні, де життя неможливе27.09.25, 04:36 • 8928 просмотров

Выявлено, что эти органические вещества происходят именно из подземного океана спутника, а не образуются вследствие космического излучения, как это могло казаться ранее при анализе частиц из кольца E Сатурна. Среди найденных соединений – алифатические и (гетеро)циклические эфиры, азотсодержащие и кислородсодержащие молекулы, которые на Земле участвуют в цепях химических реакций, ведущих к формированию аминокислот и других компонентов жизни.

Хаваджи отметил, что "существует много возможных путей от органических молекул, обнаруженных в данных Cassini, до потенциально релевантных соединений, что повышает вероятность того, что Энцелад пригоден для жизни".

Кольцо Е Сатурна
Кольцо Е Сатурна

Один из способов окончательно подтвердить происхождение и состав этих молекул – высадка на спутник и взятие проб свежего льда. Европейское космическое агентство уже рассматривает миссию, которая может достичь Энцелада до 2054 года, объединив орбитальный и посадочный модуль для детального анализа.

Результаты нового анализа данных Cassini опубликованы 1 октября в журнале Nature Astronomy. Они подтверждают, что замерзший спутник Сатурна остается одним из самых перспективных мест для поиска признаков жизни в Солнечной системе.

Луноход VIPER будет искать лед и другие ресурсы на Южном полюсе Луны22.09.25, 10:39 • 2936 просмотров

Степан Гафтко

Новости МираТехнологии
Европейское космическое агентство
НАСА