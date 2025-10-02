На супутнику Сатурна виявили органічні молекули, що можуть свідчити про можливість життя – науковці

Вчені виявили складні органічні молекули у водяних гейзерах супутника Сатурна Енцелад, що відкриває нові перспективи для пошуку життя в Сонячній системі. Дані отримані з архівів місії NASA Cassini, яка завершилася у 2017 році, але дослідження продовжують приносити несподівані відкриття. Про це йдеться у матеріалі видання Space, пише УНН.

Деталі

Команда під керівництвом Нозаїра Хаваджі з Вільного університету Берліна та Штутгартського університету проаналізувала дані аналізатора космічного пилу (CDA) і виявила органічні молекули, що містять вуглець і є потенційними будівельними блоками життя. Молекули знайдено у шлейфах водяної пари, що викидаються з тріщин на поверхні Енцелада – так званих "тигрових смуг".

У 13 разів перевищує Юпітер: вчені NASA виявили екзопланету у зоні, де життя неможливе

Виявлено, що ці органічні речовини походять саме з підземного океану супутника, а не утворюються внаслідок космічного випромінювання, як це могло здаватися раніше при аналізі частинок із кільця E Сатурна. Серед знайдених сполук – аліфатичні та (гетеро)циклічні ефіри, азотовмісні та кисневмісні молекули, які на Землі беруть участь у ланцюгах хімічних реакцій, що ведуть до формування амінокислот та інших компонентів життя.

Хаваджі зазначив, що "існує багато можливих шляхів від органічних молекул, виявлених у даних Cassini, до потенційно релевантних сполук, що підвищує ймовірність того, що Енцелад придатний для життя".

Кільце Е Сатурна

Один із способів остаточно підтвердити походження та склад цих молекул – висадка на супутник і взяття проб свіжого льоду. Європейське космічне агентство вже розглядає місію, яка може досягти Енцелада до 2054 року, поєднавши орбітальний і посадковий модуль для детального аналізу.

Результати нового аналізу даних Cassini опубліковані 1 жовтня у журналі Nature Astronomy. Вони підтверджують, що замерзлий супутник Сатурна залишається одним із найперспективніших місць для пошуку ознак життя в Сонячній системі.

Місяцехід VIPER шукатиме лід та інші ресурси на Південному полюсі Місяця