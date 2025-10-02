На супутнику Сатурна виявили органічні молекули, що можуть свідчити про можливість життя – науковці

$41.220.08
48.370.07
ukenru
Ексклюзив
13:54 • 5392 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
13:45 • 10540 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
13:08 • 4842 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
12:31 • 11516 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13 • 20087 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 27404 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 29032 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 26745 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 45804 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
2 жовтня, 03:16 • 20997 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1.1м/с
82%
756мм
Популярнi новини
Україну накрила потужна магнітна буря: прогноз на найближчі дніPhoto2 жовтня, 05:59 • 29713 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу2 жовтня, 07:31 • 38087 перегляди
"Рамштайн" скликають на 15 жовтня в штаб-квартирі НАТО2 жовтня, 08:49 • 17630 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС11:28 • 22147 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto11:55 • 20027 перегляди
Публікації
Чому турецька модель "одна аптека - один фармацевт" небезпечна для України і до чого тут росія?12:21 • 13117 перегляди
День оселедця: п'ять апетитних рибних стравPhoto11:55 • 20036 перегляди
Права акціонерів банків, що виводяться з ринку, проти вседозволеності НБУ: українська реальність і досвід ЄС11:28 • 22155 перегляди
День учителя 2025: що подарувати педагогу2 жовтня, 07:31 • 38095 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo2 жовтня, 05:30 • 45804 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляєн
Дональд Туск
Барт Де Вевер
Актуальні місця
Україна
Польща
Державний кордон України
Сполучені Штати Америки
Чернігівська область
Реклама
УНН Lite
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 13:33 • 3836 перегляди
Перша ШІ-акторка Тіллі Норвуд викликала скандал у Голлівуді Photo1 жовтня, 09:58 • 53801 перегляди
Зірка серіалу "Ейфорія" Ерік Дейн бореться з БАС: актор з'явився в інвалідному візкуVideo1 жовтня, 07:33 • 61872 перегляди
Памела Андерсон здивувала Париж новим образом під час Тижня моди30 вересня, 18:48 • 43975 перегляди
Названо 50 найкращих ресторанів США та Канади: в яких містах вони розташовані30 вересня, 14:16 • 46480 перегляди
Актуальне
Financial Times
The Guardian
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Шахед-136
E-6 Mercury

На супутнику Сатурна виявили органічні молекули, що можуть свідчити про можливість життя – науковці

Київ • УНН

 • 602 перегляди

Вчені виявили складні органічні молекули у водяних гейзерах супутника Сатурна Енцелад, використовуючи дані місії NASA Cassini. Це відкриття підвищує ймовірність того, що Енцелад придатний для життя.

На супутнику Сатурна виявили органічні молекули, що можуть свідчити про можливість життя – науковці

Вчені виявили складні органічні молекули у водяних гейзерах супутника Сатурна Енцелад, що відкриває нові перспективи для пошуку життя в Сонячній системі. Дані отримані з архівів місії NASA Cassini, яка завершилася у 2017 році, але дослідження продовжують приносити несподівані відкриття. Про це йдеться у матеріалі видання Space, пише УНН.

Деталі

Команда під керівництвом Нозаїра Хаваджі з Вільного університету Берліна та Штутгартського університету проаналізувала дані аналізатора космічного пилу (CDA) і виявила органічні молекули, що містять вуглець і є потенційними будівельними блоками життя. Молекули знайдено у шлейфах водяної пари, що викидаються з тріщин на поверхні Енцелада – так званих "тигрових смуг".

У 13 разів перевищує Юпітер: вчені NASA виявили екзопланету у зоні, де життя неможливе27.09.25, 04:36 • 8928 переглядiв

Виявлено, що ці органічні речовини походять саме з підземного океану супутника, а не утворюються внаслідок космічного випромінювання, як це могло здаватися раніше при аналізі частинок із кільця E Сатурна. Серед знайдених сполук – аліфатичні та (гетеро)циклічні ефіри, азотовмісні та кисневмісні молекули, які на Землі беруть участь у ланцюгах хімічних реакцій, що ведуть до формування амінокислот та інших компонентів життя.

Хаваджі зазначив, що "існує багато можливих шляхів від органічних молекул, виявлених у даних Cassini, до потенційно релевантних сполук, що підвищує ймовірність того, що Енцелад придатний для життя".

Кільце Е Сатурна
Кільце Е Сатурна

Один із способів остаточно підтвердити походження та склад цих молекул – висадка на супутник і взяття проб свіжого льоду. Європейське космічне агентство вже розглядає місію, яка може досягти Енцелада до 2054 року, поєднавши орбітальний і посадковий модуль для детального аналізу.

Результати нового аналізу даних Cassini опубліковані 1 жовтня у журналі Nature Astronomy. Вони підтверджують, що замерзлий супутник Сатурна залишається одним із найперспективніших місць для пошуку ознак життя в Сонячній системі.

Місяцехід VIPER шукатиме лід та інші ресурси на Південному полюсі Місяця22.09.25, 10:39 • 2936 переглядiв

Степан Гафтко

Новини СвітуТехнології
Європейське космічне агентство
NASA