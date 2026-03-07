Лидер венгерской оппозиционной партии "Тиса" Петер Мадьяр обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в том, что тот пригласил в страну представителей российской военной разведки, чтобы те повлияли на результаты предстоящих парламентских выборов. Об этом он сообщил в Facebook, пишет УНН.

Со времен Яноша Кадара Виктор Орбан первым пригласил россиян в нашу страну. По информации из нескольких источников, несколько недель назад в Будапешт прибыли представители российской военной разведки с целью и задачей повлиять на результаты венгерских выборов. То же самое они делали ранее в Молдове - заявил Мадьяр.

Политик заявил, что это "абсолютно беспрецедентный случай, когда правительство, находящееся на грани краха, пытается повлиять на венгерские выборы путем внешнего вмешательства в свою пользу".

Он призвал Орбана "немедленно прекратить эти действия и выслать из Венгрии российских секретных агентов, прибывших под дипломатическим прикрытием".

Также Мадьяр требует созвать Комитет национальной безопасности и проинформировать его об этом.

Как будущий глава правительства, я требую немедленной информации о том, какие сведения венгерское правительство получило от служб союзных стран о вмешательстве России и почему оно до сих пор не приняло ответных мер на эти беспрецедентные действия России. Венгрии нужно руководство, которое не будет подвергать страну никакой угрозе с Востока, будь то от Путина или от Зеленского - заявил оппозиционный венгерский политик.

Он добавил, что "в интересах Венгрии оставаться стабильным, предсказуемым партнером, которого союзники считают надежным".

Напомним

российский диктатор путин поручил сергею кириенко заниматься Венгрией, чтобы помочь Виктору Орбану победить на парламентских выборах. кириенко поддерживает связи с организаторами кампании партии Орбана.