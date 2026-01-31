Суд призначив покарання у виді 15 років позбавлення волі очільнику окупаційної адміністрації Маріуполя
Київ • УНН
Суд визнав винним громадянина України, який очолив окупаційну адміністрацію Маріуполя. Йому призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади на 10 років.
Суд визнав винним громадянина України, який добровільно очолив окупаційну адміністрацію Маріуполя та співпрацював з державою-агресором. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна, а також позбавив права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 10 років. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
Деталі
За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора суд визнав винним громадянина України, який добровільно очолив окупаційну адміністрацію Маріуполя та співпрацював з державою-агресором
До роботи на окупаційну владу, засуджений був працівником поліції на різних посадах, з яких в 2014 – 2015 роках, обіймав посаду начальника Маріупольського РУП в Донецькій області, в подальшому, у 2018 – 2020 роках став мером м. Ясинуватої, та згодом у 2023 році призначений "головою адміністрації м. Маріуполя ДНР".
"Судом встановлено, що після захоплення Маріуполя він прийняв пропозицію окупаційної влади рф і з січня 2023 року обіймав посаду так званого "голови адміністрації м. Маріуполя ДНР", організовуючи та контролюючи роботу незаконно створених органів влади на тимчасово окупованій території", - додали в ОГП.
Вирок ухвалено в порядку спеціального судового провадження (in absentia), оскільки обвинувачений переховується від правосуддя на окупованій території.
Суд призначив йому покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна, а також позбавив права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 10 років
