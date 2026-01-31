$42.850.00
Енергосистема України відновлюється після системної аварії, світло повернеться найближчими годинами - Міненерго
10:30 • 4906 перегляди
Зеленський: аварійна ситуація в енергосистемі - через технологічні причини на лініях між Україною і Молдовою, необхідне реагування є
10:19 • 7440 перегляди
Каскадні відключення сталися через проблеми між Румунією і Молдовою та в Україні, розвантажено блоки АЕС, світло відновлять найближчими годинами - міністр
10:12 • 7012 перегляди
Міненерго: у низці регіонів екстрені відключення, електропостачання повернеться протягом 2-3 годин
Ексклюзив
10:00 • 10248 перегляди
Оплата генератора в чеку для споживача: чи законно це та як війна змінює ціни в закладах
09:29 • 7420 перегляди
Українські міста охопили аварійні відключення світла: є зупинка метро та перебої з водою
30 січня, 18:51 • 23103 перегляди
Україна та росія наблизилися “дуже близько до угоди” - Трамп
30 січня, 18:30 • 42183 перегляди
Якщо не було опалення - не буде й рахунку: в Україні автоматично перерахують суми у платіжках
Ексклюзив
30 січня, 18:21 • 45132 перегляди
Блекаути, мороз і обстріли: чи “витягне” мобільний зв’язок нову хвилю енергокризи
Ексклюзив
30 січня, 17:20 • 28860 перегляди
"Всі ці відео - це "Голівуд": у Силах оборони Півдня спростували захоплення Тернуватого, Річного та Злагоди
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Суд призначив покарання у виді 15 років позбавлення волі очільнику окупаційної адміністрації Маріуполя

Київ • УНН

 • 220 перегляди

Суд визнав винним громадянина України, який очолив окупаційну адміністрацію Маріуполя. Йому призначено 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна та забороною обіймати посади на 10 років.

Суд призначив покарання у виді 15 років позбавлення волі очільнику окупаційної адміністрації Маріуполя

Суд визнав винним громадянина України, який добровільно очолив окупаційну адміністрацію Маріуполя та співпрацював з державою-агресором. Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна, а також позбавив права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 10 років. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За публічного обвинувачення прокурорів Офісу Генерального прокурора суд визнав винним громадянина України, який добровільно очолив окупаційну адміністрацію Маріуполя та співпрацював з державою-агресором

- йдеться в повідомленні.

До роботи на окупаційну владу, засуджений був працівником поліції на різних посадах, з яких в 2014 – 2015 роках, обіймав посаду начальника Маріупольського РУП в Донецькій області, в подальшому, у 2018 – 2020 роках став мером м. Ясинуватої, та згодом у 2023 році призначений "головою адміністрації м. Маріуполя ДНР".

"Судом встановлено, що після захоплення Маріуполя він прийняв пропозицію окупаційної влади рф і з січня 2023 року обіймав посаду так званого "голови адміністрації м. Маріуполя ДНР", організовуючи та контролюючи роботу незаконно створених органів влади на тимчасово окупованій території", - додали в ОГП.

Вирок ухвалено в порядку спеціального судового провадження (in absentia), оскільки обвинувачений переховується від правосуддя на окупованій території.

Суд призначив йому покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією всього особистого майна, а також позбавив права обіймати посади в органах державної влади та місцевого самоврядування строком на 10 років

- повідомили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо

У Харкові затримано священнослужителя Української православної церкви, який у соцмережах принижував українців та виправдовував війну рф проти України. Під час обшуків правоохоронці вилучили докази його протиправної діяльності та понад 2,6 млн грн, ймовірно отримані за пропаганду на користь держави-агресора.

Павло Башинський

