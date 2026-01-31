Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы главе оккупационной администрации Мариуполя

Суд признал виновным гражданина Украины, который добровольно возглавил оккупационную администрацию Мариуполя и сотрудничал с государством-агрессором. Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего личного имущества, а также лишил права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 10 лет. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

По публичному обвинению прокуроров Офиса Генерального прокурора суд признал виновным гражданина Украины, который добровольно возглавил оккупационную администрацию Мариуполя и сотрудничал с государством-агрессором

До работы на оккупационную власть, осужденный был сотрудником полиции на различных должностях, из которых в 2014 – 2015 годах, занимал должность начальника Мариупольского РУП в Донецкой области, в дальнейшем, в 2018 – 2020 годах стал мэром г. Ясиноватой, и впоследствии в 2023 году назначен "главой администрации г. Мариуполя ДНР".

"Судом установлено, что после захвата Мариуполя он принял предложение оккупационных властей рф и с января 2023 года занимал должность так называемого "главы администрации г. Мариуполя ДНР", организовывая и контролируя работу незаконно созданных органов власти на временно оккупированной территории", - добавили в ОГП.

Приговор вынесен в порядке специального судебного производства (in absentia), поскольку обвиняемый скрывается от правосудия на оккупированной территории.

Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией всего личного имущества, а также лишил права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления сроком на 10 лет