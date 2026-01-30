Публічно принижував українців і виправдовував збройну агресію рф: у Харкові затримано священнослужителя упц
Київ • УНН
У Харкові затримано священнослужителя УПЦ, який поширював антиукраїнські наративи та виправдовував агресію рф. Під час обшуків вилучено понад 2,6 млн грн, ймовірно отриманих за пропаганду.
У Харкові затримано священнослужителя Української православної церкви, який у соцмережах принижував українців та виправдовував війну рф проти України. Під час обшуків правоохоронці вилучили докази його протиправної діяльності та понад 2,6 млн грн, ймовірно отримані за пропаганду на користь держави-агресора. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, пише УНН.
За даними слідства, упродовж березня–липня 2025 року священнослужитель однієї з релігійних громад Харківської єпархії Української православної церкви (УПЦ) систематично поширював антиукраїнські наративи. У проросійських Telegram-каналах клірик залишав коментарі, у яких принижував українців, формував зневажливий і стереотипно негативний образ українського народу
Крім того, у своїх дописах він транслював кремлівські пропагандистські тези, зокрема заявляв, що "Харьков всегда был, есть и будет русским городом", фактично виправдовуючи збройну агресію російської федерації проти України.
Під час обшуків у релігійній споруді УПЦ, де мешкав клірик, правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності, а також грошові кошти в російських рублях та інших валютах на загальну суму понад 2,6 млн грн. За попередніми даними, ці кошти могли бути отримані як винагорода за здійснення інформаційно-підривної діяльності на користь держави-агресора.
Правоохоронці затримали священнослужителя.
За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 1 ст. 161 - умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та ненависті;
- ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 - виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України, вчинене повторно.
За клопотанням сторони обвинувачення суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Також у ході досудового розслідування встановлено ознаки вчинення інших кримінальних правопорушень, спрямованих проти державної безпеки України, зокрема несанкціонованого поширення інформації про місця розташування підрозділів Збройних Сил України
Під час слідства буде вирішуватися питання щодо додаткової правової кваліфікації дій підозрюваного.
Виправдовував і підтримав агресію проти України: ще одному митрополиту рпц заочно оголосили підозру20.10.25, 14:49 • 3509 переглядiв