Публічно принижував українців і виправдовував збройну агресію рф: у Харкові затримано священнослужителя упц

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Ексклюзив
13:54 • 3296 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 8378 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 11934 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 14893 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 20868 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 29231 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 34976 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 41419 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 65492 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 48771 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.7м/с
81%
744мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
"АТЕШ" оприлюднив докази ураження будівлі відділу внутрішніх справ у ЧечніPhoto30 січня, 05:12 • 38856 перегляди
Втрати рф у війні проти України різко зросли: Європа занепокоєна новими методами рекрутингу росіян – Bloomberg30 січня, 05:47 • 43876 перегляди
Виїзд на зустрічну смугу і смертельна аварія: мера Вознесенська затримали після ДТПPhoto30 січня, 08:38 • 31481 перегляди
Хвиля "мінувань" прокотилася Києвом та регіонами09:47 • 17479 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 10091 перегляди
Публікації
Американська торговельна палата: бізнес повинен мати змогу панувати майбутнє 13:45 • 3734 перегляди
Помилки минулого. Як попереднє керівництво Державіаслужби знищило репутацію регулятора12:58 • 5626 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
29 січня, 17:45 • 71187 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів29 січня, 16:36 • 56614 перегляди
День пам’яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 58914 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Кудрицький
Володимир Зеленський
Віктор Ляшко
Музикант
Рафаель Гроссі
Актуальні місця
Україна
Німеччина
Донецька область
Одеська область
Вінницька область
Реклама
УНН Lite
57-річна Селін Діон виходить у TikTok: легенда музики пробує щось абсолютно новеVideo13:24 • 2586 перегляди
Зірка голлівудських комедій Роб Шнайдер розлучається з дружиною, молодшою за нього на 25 років11:39 • 8106 перегляди
30 січня - церковне свято Собор Трьох Святих: його значення, історія та традиції10:58 • 10223 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29 січня, 18:08 • 31879 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202629 січня, 16:52 • 32040 перегляди
Актуальне
Опалення
Соціальна мережа
Техніка
Долар США
«Калібр» (сімейство ракет)

Публічно принижував українців і виправдовував збройну агресію рф: у Харкові затримано священнослужителя упц

Київ • УНН

 • 90 перегляди

У Харкові затримано священнослужителя УПЦ, який поширював антиукраїнські наративи та виправдовував агресію рф. Під час обшуків вилучено понад 2,6 млн грн, ймовірно отриманих за пропаганду.

Публічно принижував українців і виправдовував збройну агресію рф: у Харкові затримано священнослужителя упц

У Харкові затримано священнослужителя Української православної церкви, який у соцмережах принижував українців та виправдовував війну рф проти України. Під час обшуків правоохоронці вилучили докази його протиправної діяльності та понад 2,6 млн грн, ймовірно отримані за пропаганду на користь держави-агресора. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, пише УНН.

За даними слідства, упродовж березня–липня 2025 року священнослужитель однієї з релігійних громад Харківської єпархії Української православної церкви (УПЦ) систематично поширював антиукраїнські наративи. У проросійських Telegram-каналах клірик залишав коментарі, у яких принижував українців, формував зневажливий і стереотипно негативний образ українського народу

- йдеться у повідомленні.

Крім того, у своїх дописах він транслював кремлівські пропагандистські тези, зокрема заявляв, що "Харьков всегда был, есть и будет русским городом", фактично виправдовуючи збройну агресію російської федерації проти України.

Під час обшуків у релігійній споруді УПЦ, де мешкав клірик, правоохоронці вилучили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності, а також грошові кошти в російських рублях та інших валютах на загальну суму понад 2,6 млн грн. За попередніми даними, ці кошти могли бути отримані як винагорода за здійснення інформаційно-підривної діяльності на користь держави-агресора.

Правоохоронці затримали священнослужителя.

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури йому повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1 ст. 161 - умисні дії, спрямовані на розпалювання національної ворожнечі та ненависті;
    • ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 - виготовлення та поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування збройної агресії рф проти України, вчинене повторно.

      За клопотанням сторони обвинувачення суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

      Також у ході досудового розслідування встановлено ознаки вчинення інших кримінальних правопорушень, спрямованих проти державної безпеки України, зокрема несанкціонованого поширення інформації про місця розташування підрозділів Збройних Сил України

      - додали в прокуратурі.

      Під час слідства буде вирішуватися питання щодо додаткової правової кваліфікації дій підозрюваного.

      Виправдовував і підтримав агресію проти України: ще одному митрополиту рпц заочно оголосили підозру20.10.25, 14:49 • 3509 переглядiв

      Ольга Розгон

      СуспільствоКримінал та НП
      російська пропаганда
      Обшук
      Соціальна мережа
      Війна в Україні
      Збройні сили України
      Україна
      Харків