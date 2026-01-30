Публично унижал украинцев и оправдывал вооруженную агрессию рф: в Харькове задержан священнослужитель упц

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Эксклюзив
13:54 • 3896 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21 • 9636 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 12496 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 15454 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
30 января, 09:11 • 21370 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
30 января, 08:27 • 29512 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 35160 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 41523 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 65787 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 48993 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.7м/с
81%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg30 января, 05:47 • 44462 просмотра
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto30 января, 08:38 • 32063 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам09:47 • 18055 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 10735 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 8558 просмотра
публикации
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем13:45 • 4606 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора12:58 • 6492 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 71599 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 57008 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 59292 просмотра
Актуальные люди
Владимир Кудрицкий
Владимир Зеленский
Виктор Ляшко
Музыкант
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Германия
Донецкая область
Одесская область
Винницкая область
Реклама
УНН Lite
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo13:24 • 3062 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 8594 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 10764 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 32087 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 32239 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
Доллар США
«Калибр» (семейство ракет)

Публично унижал украинцев и оправдывал вооруженную агрессию рф: в Харькове задержан священнослужитель упц

Киев • УНН

 • 454 просмотра

В Харькове задержан священнослужитель упц, который распространял антиукраинские нарративы и оправдывал агрессию рф. Во время обысков изъято более 2,6 млн грн, вероятно полученных за пропаганду.

Публично унижал украинцев и оправдывал вооруженную агрессию рф: в Харькове задержан священнослужитель упц

В Харькове задержан священнослужитель Украинской православной церкви, который в соцсетях унижал украинцев и оправдывал войну рф против Украины. Во время обысков правоохранители изъяли доказательства его противоправной деятельности и более 2,6 млн грн, вероятно полученные за пропаганду в пользу государства-агрессора. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

По данным следствия, в течение марта–июля 2025 года священнослужитель одной из религиозных общин Харьковской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) систематически распространял антиукраинские нарративы. В пророссийских Telegram-каналах клирик оставлял комментарии, в которых унижал украинцев, формировал пренебрежительный и стереотипно негативный образ украинского народа

- говорится в сообщении.

Кроме того, в своих сообщениях он транслировал кремлевские пропагандистские тезисы, в частности заявлял, что "Харьков всегда был, есть и будет русским городом", фактически оправдывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины.

Во время обысков в религиозном сооружении УПЦ, где проживал клирик, правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности, а также денежные средства в российских рублях и других валютах на общую сумму более 2,6 млн грн. По предварительным данным, эти средства могли быть получены в качестве вознаграждения за осуществление информационно-подрывной деятельности в пользу государства-агрессора.

Правоохранители задержали священнослужителя.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры ему сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

  • ч. 1 ст. 161 - умышленные действия, направленные на разжигание национальной розни и ненависти;
    • ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 - изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное повторно.

      По ходатайству стороны обвинения суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

      Также в ходе досудебного расследования установлены признаки совершения других уголовных правонарушений, направленных против государственной безопасности Украины, в частности несанкционированного распространения информации о местах расположения подразделений Вооруженных Сил Украины

      - добавили в прокуратуре.

      В ходе следствия будет решаться вопрос о дополнительной правовой квалификации действий подозреваемого.

      Оправдывал и поддержал агрессию против Украины: еще одному митрополиту рпц заочно объявили подозрение20.10.25, 14:49 • 3517 просмотров

      Ольга Розгон

      ОбществоКриминал и ЧП
      российская пропаганда
      Обыск
      Социальная сеть
      Война в Украине
      Вооруженные силы Украины
      Украина
      Харьков