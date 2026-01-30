Публично унижал украинцев и оправдывал вооруженную агрессию рф: в Харькове задержан священнослужитель упц

В Харькове задержан священнослужитель Украинской православной церкви, который в соцсетях унижал украинцев и оправдывал войну рф против Украины. Во время обысков правоохранители изъяли доказательства его противоправной деятельности и более 2,6 млн грн, вероятно полученные за пропаганду в пользу государства-агрессора. Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, пишет УНН.

По данным следствия, в течение марта–июля 2025 года священнослужитель одной из религиозных общин Харьковской епархии Украинской православной церкви (УПЦ) систематически распространял антиукраинские нарративы. В пророссийских Telegram-каналах клирик оставлял комментарии, в которых унижал украинцев, формировал пренебрежительный и стереотипно негативный образ украинского народа - говорится в сообщении.

Кроме того, в своих сообщениях он транслировал кремлевские пропагандистские тезисы, в частности заявлял, что "Харьков всегда был, есть и будет русским городом", фактически оправдывая вооруженную агрессию Российской Федерации против Украины.

Во время обысков в религиозном сооружении УПЦ, где проживал клирик, правоохранители изъяли мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности, а также денежные средства в российских рублях и других валютах на общую сумму более 2,6 млн грн. По предварительным данным, эти средства могли быть получены в качестве вознаграждения за осуществление информационно-подрывной деятельности в пользу государства-агрессора.

Правоохранители задержали священнослужителя.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры ему сообщено о подозрении по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 1 ст. 161 - умышленные действия, направленные на разжигание национальной розни и ненависти;

ч.ч. 2, 3 ст. 436-2 - изготовление и распространение материалов, в которых содержится оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное повторно.

По ходатайству стороны обвинения суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также в ходе досудебного расследования установлены признаки совершения других уголовных правонарушений, направленных против государственной безопасности Украины, в частности несанкционированного распространения информации о местах расположения подразделений Вооруженных Сил Украины - добавили в прокуратуре.

В ходе следствия будет решаться вопрос о дополнительной правовой квалификации действий подозреваемого.

