Оккупанты планируют превратить "Азовсталь" в музейный кластер для искажения истории – горсовет Мариуполя
Киев • УНН
Мариупольский горсовет сообщает о намерениях оккупантов уничтожить аутентичный вид "Азовстали". Планируют создать "музейный кластер", чтобы стереть память о военных преступлениях РФ.
Мариупольский городской совет сообщает о намерениях оккупационной администрации уничтожить аутентичный вид металлургического комбината "Азовсталь" – главного символа героического сопротивления украинских защитников. Об этом пишет УНН.
Детали
Псевдомер города Антон Кольцов озвучил очередной план перестройки территории завода, который предусматривает создание так называемого "музейного кластера", имеющего целью стереть память о военных преступлениях РФ и подвиге защитников Мариуполя.
Разделение территории на зоны и "музей истории"
Согласно планам захватчиков, комбинат не будет восстановлен как металлургическое предприятие. Территорию планируют разделить на три части: историко-мемориальную, промышленный парк и рекреационную зону. В мемориальной части оккупанты хотят открыть музей истории комбината, где отдельные промышленные объекты оставят как экспонаты под открытым небом.
Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы главе оккупационной администрации Мариуполя31.01.26, 14:10 • 1668 просмотров
Основная площадь отведена под постиндустриальный парк, где якобы развернут высокотехнологичные производства, что выглядит сомнительно на фоне полного разрушения инфраструктуры города.
Попытки переписать историю на костях мариупольцев
В горсовете заявили, что активное продвижение идеи "восстановления" и создания музеев на месте разрушенных объектов является частью стратегии кремля по переписыванию истории Мариуполя. Оккупанты уже снесли большинство украинских памятников в городе и пытаются превратить места массовой гибели людей в символы "новой жизни". На самом же деле такие инициативы являются попыткой легализовать присутствие агрессора и скрыть следы кровавых штурмов, во время которых погибли тысячи мирных жителей и военных.
ЦНС: Россия списала миллиарды на руины Мариуполя31.01.26, 01:30 • 17238 просмотров