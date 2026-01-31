Оккупанты планируют превратить "Азовсталь" в музейный кластер для искажения истории – горсовет Мариуполя

$42.850.00
51.240.00
ukenru
11:48 • 6028 просмотра
Энергосистема Украины восстанавливается после системной аварии, свет вернется в ближайшие часы - Минэнерго
10:30 • 13027 просмотра
Зеленский: аварийная ситуация в энергосистеме - из-за технологических причин на линиях между Украиной и Молдовой, необходимое реагирование есть
10:19 • 14199 просмотра
Каскадные отключения произошли из-за проблем между Румынией и Молдовой и в Украине, разгружены блоки АЭС, свет восстановят в ближайшие часы - министр
10:12 • 13728 просмотра
Минэнерго: в ряде регионов экстренные отключения, электроснабжение вернется в течение 2-3 часов
Эксклюзив
10:00 • 18300 просмотра
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
09:29 • 10892 просмотра
Украинские города охватили аварийные отключения света: есть остановка метро и перебои с водой
30 января, 18:51 • 24766 просмотра
Украина и россия подошли "очень близко к соглашению" — Трамп
30 января, 18:30 • 43863 просмотра
Если не было отопления - не будет и счета: в Украине автоматически пересчитают суммы в платежках
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 49646 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 17:20 • 29363 просмотра
"Все эти видео - это "Голливуд": в Силах обороны Юга опровергли захват Терноватого, Речного и Злагоды
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
4м/с
74%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Депутат Ужгородского горсовета скрыл активы на 13,8 миллиона гривен - прокуратураVideo31 января, 05:18 • 18569 просмотра
По стопам нацистов: депутаты госдумы рф требуют удара по Украине "оружием возмездия"31 января, 06:30 • 21740 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 13979 просмотра
Непогода оставила без света более 600 городов и сел: ситуация по областямPhotoVideo31 января, 08:22 • 10660 просмотра
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo09:00 • 8330 просмотра
публикации
Оплата генератора в чеке для потребителя: законно ли это и как война меняет цены в заведениях
Эксклюзив
10:00 • 18295 просмотра
Блэкауты, мороз и обстрелы: выдержит ли мобильная связь новую волну энергокризиса
Эксклюзив
30 января, 18:21 • 49643 просмотра
"Скрининг 40+": когда придет приглашение в "Дію" и как получить 2 тыс. грн на здоровьеPhoto30 января, 16:26 • 32171 просмотра
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем30 января, 13:45 • 36865 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора30 января, 12:58 • 40112 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Дональд Трамп
Марко Рубио
Джеффри Эпштейн
Актуальные места
Украина
Молдова
Румыния
Харьковская область
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Имение актера Джина Хэкмена выставили на продажу почти через год после его смертиVideo09:00 • 8466 просмотра
Кибератакам подверглись компании-владельцы приложений для знакомств Bumble, Badoo и Tinder31 января, 07:38 • 14092 просмотра
Шэрон Стоун заявила, что общается с духами из потустороннего мира и подтвердила участие в Эйфории 330 января, 18:42 • 19246 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер февраля: что стоит посмотреть на большом экранеVideo30 января, 18:12 • 18572 просмотра
Создание образа казака для Усика и сотрудничество с Линой Костенко: что рассказала дизайнер Гасанова в новом интервьюPhoto30 января, 17:25 • 18640 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
The New York Times
Золото

Оккупанты планируют превратить "Азовсталь" в музейный кластер для искажения истории – горсовет Мариуполя

Киев • УНН

 • 406 просмотра

Мариупольский горсовет сообщает о намерениях оккупантов уничтожить аутентичный вид "Азовстали". Планируют создать "музейный кластер", чтобы стереть память о военных преступлениях РФ.

Оккупанты планируют превратить "Азовсталь" в музейный кластер для искажения истории – горсовет Мариуполя

Мариупольский городской совет сообщает о намерениях оккупационной администрации уничтожить аутентичный вид металлургического комбината "Азовсталь" – главного символа героического сопротивления украинских защитников. Об этом пишет УНН.

Детали

Псевдомер города Антон Кольцов озвучил очередной план перестройки территории завода, который предусматривает создание так называемого "музейного кластера", имеющего целью стереть память о военных преступлениях РФ и подвиге защитников Мариуполя.

Разделение территории на зоны и "музей истории"

Согласно планам захватчиков, комбинат не будет восстановлен как металлургическое предприятие. Территорию планируют разделить на три части: историко-мемориальную, промышленный парк и рекреационную зону. В мемориальной части оккупанты хотят открыть музей истории комбината, где отдельные промышленные объекты оставят как экспонаты под открытым небом.

Суд назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы главе оккупационной администрации Мариуполя31.01.26, 14:10 • 1668 просмотров

Основная площадь отведена под постиндустриальный парк, где якобы развернут высокотехнологичные производства, что выглядит сомнительно на фоне полного разрушения инфраструктуры города.

Попытки переписать историю на костях мариупольцев

В горсовете заявили, что активное продвижение идеи "восстановления" и создания музеев на месте разрушенных объектов является частью стратегии кремля по переписыванию истории Мариуполя. Оккупанты уже снесли большинство украинских памятников в городе и пытаются превратить места массовой гибели людей в символы "новой жизни". На самом же деле такие инициативы являются попыткой легализовать присутствие агрессора и скрыть следы кровавых штурмов, во время которых погибли тысячи мирных жителей и военных. 

ЦНС: Россия списала миллиарды на руины Мариуполя31.01.26, 01:30 • 17238 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Азовсталь
Мариуполь