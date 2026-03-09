российская администрация продолжает политику милитаризации украинских детей на временно оккупированных территориях. По сообщению Мариупольского городского совета, на базе местной школы №41 создали первый в так называемой "днр" специализированный класс милитарного движения "Юнармия", в который привлекли 17 учеников пятых классов. Об этом пишет УНН.

Подробности

Вместо стандартного обучения дети будут проходить строевую подготовку, тактическую медицину и усиленное "патриотическое воспитание". Руководство оккупационного учреждения не скрывает истинной цели таких нововведений – подготовку будущего мобилизационного ресурса для армии рф.

Директор школы открыто заявила: "Мы стремимся воспитать будущих защитников страны", фактически подтверждая принудительную идеологическую обработку несовершеннолетних.

Системная работа пропагандистских движений

Мариупольская мэрия отмечает, что подобные ячейки уже функционируют в школах №26 и №7.

В прошлом году так называемая "администрация" города обязала все учебные заведения сотрудничать с военизированным движением "Юнармия". Детей обучают обращению с оружием, проводят военные марши и церемонии присяги на верность россии, подавая службу в армии агрессора как единственный перспективный путь развития.

