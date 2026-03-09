Оккупанты открыли в мариупольской школе первый "юнармейский класс" для пятиклассников

$43.730.0850.540.36
ukenru
06:12 • 10177 просмотра
Зеленский: Украина направила экспертов по дронам для защиты баз США в Иордании
8 марта, 19:46 • 29660 просмотра
На Волыни группа лиц напала на авто ТЦК и силой освободила военнообязанного
8 марта, 14:42 • 53374 просмотра
Гороскоп на 9-15 марта предупреждает о последствиях коридора затмений
8 марта, 12:28 • 83563 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности
8 марта, 11:12 • 49560 просмотра
Силы обороны поразили "Панцирь-С1", десантный катер и пункты управления врагаPhoto
8 марта, 08:41 • 43785 просмотра
Годовщина корпуса "Азов" - бойцы получили награды и отличияPhoto
8 марта, 08:15 • 32878 просмотра
"Ваши сила и роль - это не один день" - Зеленский поздравил украинок с 8 мартаPhoto
Эксклюзив
7 марта, 13:30 • 40657 просмотра
Женщины в армии: о службе, усталости, материнстве и цене возвращения
Эксклюзив
7 марта, 12:32 • 81899 просмотра
Как убрать живот и укрепить тело дома - советы тренера
Эксклюзив
7 марта, 10:22 • 45278 просмотра
Сокращение импорта топлива из европейских стран - чем это грозит Украине
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+10°
2м/с
39%
762мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Пьяный житель Франковска устроил стрельбу из стартового пистолета возле магазина9 марта, 00:14 • 9044 просмотра
Цена на нефть превысила 100 долларов впервые со времен вторжения РФ в Украину9 марта, 00:53 • 29498 просмотра
В Иране подтвердили военную помощь России в войне против США и Израиля9 марта, 02:04 • 11875 просмотра
Украина отправляет военных на Ближний Восток для уничтожения "шахедов": в ISW дали оценку инициативе9 марта, 03:17 • 23119 просмотра
Украина готовит судебные иски против Венгрии из-за похищенных миллионов ОщадбанкаPhoto05:15 • 15889 просмотра
публикации
Шевченко во времена большой войны: как наследие Кобзаря звучит для современной Украины08:38 • 5144 просмотра
Международный женский день 8 марта - история, значение и вызовы современности8 марта, 12:28 • 83550 просмотра
Как война вокруг Ирана угрожает продовольственной безопасности – в Дубае заканчиваются запасы продуктов6 марта, 14:46 • 91441 просмотра
Заказные уголовные производства вредят репутации украинских компаний на международной арене6 марта, 13:09 • 95856 просмотра
Безумные цены на топливо в Европе - что происходит с рынком из-за войны в Иране6 марта, 12:50 • 125584 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Музыкант
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Актуальные места
Соединённые Штаты
Украина
Иран
Израиль
Китай
Реклама
УНН Lite
LELÉKA представила обновленную песню Ridnym для Евровидения-2026Video07:33 • 5774 просмотра
Особняк Рианны в Лос-Анджелесе обстреляли, подозреваемую арестовали06:56 • 7794 просмотра
Фильмы о силе женщин: 5 культовых лент, которые стоит посмотреть до 8 мартаVideo8 марта, 13:08 • 28617 просмотра
Мандалорец снимает шлем в фильме, и Педро Паскаль говорит, что это "имело идеальный смысл"7 марта, 13:15 • 35631 просмотра
Дэрил Ханна раскритиковала свой образ в "Истории любви" как "хрестоматийную мизогинию"7 марта, 12:43 • 37492 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Ракетный комплекс "Панцирь"

Оккупанты открыли в мариупольской школе первый "юнармейский класс" для пятиклассников

Киев • УНН

 • 1014 просмотра

На базе школы №41 оккупанты привлекли 17 детей к милитарному движению Юнармия. Учеников будут обучать строевой подготовке и оружию для службы в армии РФ.

Оккупанты открыли в мариупольской школе первый "юнармейский класс" для пятиклассников

российская администрация продолжает политику милитаризации украинских детей на временно оккупированных территориях. По сообщению Мариупольского городского совета, на базе местной школы №41 создали первый в так называемой "днр" специализированный класс милитарного движения "Юнармия", в который привлекли 17 учеников пятых классов. Об этом пишет УНН.

Подробности

Вместо стандартного обучения дети будут проходить строевую подготовку, тактическую медицину и усиленное "патриотическое воспитание". Руководство оккупационного учреждения не скрывает истинной цели таких нововведений – подготовку будущего мобилизационного ресурса для армии рф.

Директор школы открыто заявила: "Мы стремимся воспитать будущих защитников страны", фактически подтверждая принудительную идеологическую обработку несовершеннолетних.

Системная работа пропагандистских движений

Мариупольская мэрия отмечает, что подобные ячейки уже функционируют в школах №26 и №7.

В прошлом году так называемая "администрация" города обязала все учебные заведения сотрудничать с военизированным движением "Юнармия". Детей обучают обращению с оружием, проводят военные марши и церемонии присяги на верность россии, подавая службу в армии агрессора как единственный перспективный путь развития.

Оккупанты планируют превратить "Азовсталь" в музейный кластер для искажения истории – горсовет Мариуполя31.01.26, 16:22 • 4138 просмотров

Степан Гафтко

ОбществоВойна в Украине