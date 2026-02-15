россия использует культурные мероприятия для милитаризации детей на временно оккупированных территориях Украины - ЦПД

Россияне используют "песенные конкурсы" в Донецке для милитаризации украинских детей и навязывания им культа войны. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД), пишет УНН.

Во временно оккупированном Донецке пропагандисты провели песенный конкурс с участием детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет. Ученики местных школ должны были исполнять "патриотические" песни, в частности о "героях великой отечественной войны"

Мероприятие организовали представители оккупационной администрации, лояльные к кремлевскому режиму местные "деятели культуры" и руководители пропагандистской организации "движение первых", которая является аналогом советской пионерии и находится под санкциями СНБО. В состав жюри включили и участника так называемой "сво", что является сознательным решением для нормализации войны в глазах детей.

Это не единичное мероприятие, а элемент системной стратегии кремля по милитаризации детского сознания и формированию лояльного к войне общества. Такие "культурные" мероприятия сознательно превращаются в инструмент психологического воздействия, где культ войны подается как норма и "правильная" модель поведения