Эксклюзив
14:11 • 10829 просмотра
Грип А в Украине: чем опасен для детей и взрослых, как распознать и избежать осложненийPhoto
Эксклюзив
11:51 • 14578 просмотра
Начало коридора затмений и судьбоносных перемен: астрологический прогноз на 16 - 22 февраля
10:18 • 15629 просмотра
В НАБУ заявили о задержании на границе экс-министра энергетики Галущенко
15 февраля, 09:15 • 17350 просмотра
В Мюнхене договорились о конкретных пакетах энергетической и военной помощи Украине до 24 февраля – Зеленский
15 февраля, 08:20 • 43296 просмотра
Морозы и снег возвращаются: какой погоды ожидать в Украине в ближайшие три дня
14 февраля, 19:48 • 36878 просмотра
Зеленский получил премию Эвальда фон Клейста и упомянул Орбана
14 февраля, 17:06 • 37248 просмотра
Украина имеет немного ракет "Фламинго", ведь россиянам удалось поразить одну из производственных линий - Зеленский
14 февраля, 16:21 • 30341 просмотра
Владислав Гераскевич на Мюнхенской конференции выразил благодарность за поддержку УкраиныPhoto
14 февраля, 14:24 • 28943 просмотра
россия продолжит удары по инфраструктуре Украины в феврале 2026 года - ЦПД
14 февраля, 12:44 • 24505 просмотра
Зеленский: трехсторонние переговоры Украина-США-рф на следующей неделе должны быть серьезными и предметными
Графики отключений электроэнергии
россия использует культурные мероприятия для милитаризации детей на временно оккупированных территориях Украины - ЦПД

Киев • УНН

 • 670 просмотра

россияне используют песенные конкурсы в Донецке для милитаризации украинских детей, навязывая им культ войны. Ученики школ исполняли патриотические песни о героях "великой отечественной войны".

россия использует культурные мероприятия для милитаризации детей на временно оккупированных территориях Украины - ЦПД

Россияне используют "песенные конкурсы" в Донецке для милитаризации украинских детей и навязывания им культа войны. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации (ЦПД), пишет УНН.

Во временно оккупированном Донецке пропагандисты провели песенный конкурс с участием детей и подростков в возрасте от 8 до 18 лет. Ученики местных школ должны были исполнять "патриотические" песни, в частности о "героях великой отечественной войны"

- говорится в сообщении.

Мероприятие организовали представители оккупационной администрации, лояльные к кремлевскому режиму местные "деятели культуры" и руководители пропагандистской организации "движение первых", которая является аналогом советской пионерии и находится под санкциями СНБО. В состав жюри включили и участника так называемой "сво", что является сознательным решением для нормализации войны в глазах детей.

Это не единичное мероприятие, а элемент системной стратегии кремля по милитаризации детского сознания и формированию лояльного к войне общества. Такие "культурные" мероприятия сознательно превращаются в инструмент психологического воздействия, где культ войны подается как норма и "правильная" модель поведения

- добавляют в ЦПД.

россияне готовятся к продолжению войны против Украины минимум до осени - ЦПД12.02.26, 09:19 • 2647 просмотров

Ольга Розгон

ОбществоВойна в Украине
российская пропаганда
Санкции
Война в Украине
Совет национальной безопасности и обороны Украины
Украина
Донецк