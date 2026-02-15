$42.990.00
Ексклюзив
14:11 • 8818 перегляди
Грип А в Україні: чим небезпечний для дітей і дорослих, як розпізнати та уникнути ускладненьPhoto
Ексклюзив
11:51 • 13167 перегляди
Початок коридору затемнень та доленосних змін: астрологічний прогноз на 16 - 22 лютого
10:18 • 14821 перегляди
У НАБУ заявили про затримання на кордоні ексміністра енергетики Галущенка
15 лютого, 09:15 • 16631 перегляди
У Мюнхені домовились про конкретні пакети енергетичної та військової допомоги Україні до 24 лютого - Зеленський
15 лютого, 08:20 • 40688 перегляди
Морози та сніг повертаються: якої погоди очікувати в Україні у найближчі три дні
14 лютого, 19:48 • 35456 перегляди
Зеленський отримав премію Евальда фон Клейста та згадав Орбана
14 лютого, 17:06 • 36748 перегляди
Україна має небагато ракет "Фламінго", адже росіянам вдалося уразити одну з виробничих ліній - Зеленський
14 лютого, 16:21 • 30109 перегляди
Владислав Гераскевич на Мюнхенській конференції висловив вдячність за підтримку України
14 лютого, 14:24 • 28697 перегляди
росія продовжить удари по інфраструктурі України в лютому 2026 року - ЦПД
14 лютого, 12:44 • 24350 перегляди
Зеленський: тристоронні переговори Україна-США-рф наступного тижня мають бути серйозними та предметними
росія використовує культурні заходи для мілітаризації дітей на тимчасово окупованих територіях України - ЦПД

Київ • УНН

 • 54 перегляди

росіяни використовують пісенні конкурси у Донецьку для мілітаризації українських дітей, нав'язуючи їм культ війни. Учні шкіл виконували патріотичні пісні про героїв "великої вітчизняної війни".

росія використовує культурні заходи для мілітаризації дітей на тимчасово окупованих територіях України - ЦПД

Росіяни використовують "пісенні конкурси" у Донецьку для мілітаризації українських дітей та нав'язування їм культу війни. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД), пише УНН.

У тимчасово окупованому Донецьку пропагандисти провели пісенний конкурс за участю дітей та підлітків віком від 8 до 18 років. Учні місцевих шкіл мали виконувати "патріотичні" пісні, зокрема про "героїв великої вітчизняної війни"

- йдеться у повідомленні.

Захід організували представники окупаційної адміністрації, лояльні до кремлівського режиму місцеві "діячі культури" та керівники пропагандистської організації "двіженіє пєрвих", яка є аналогом радянської піонерії та перебуває під санкціями РНБО. До складу журі включили й учасника так званої "сво", що є свідомим рішенням для нормалізації війни в очах дітей.

Це не поодинокий захід, а елемент системної стратегії кремля з мілітаризації дитячої свідомості та формування лояльного до війни суспільства. Такі "культурні" заходи свідомо перетворюються на інструмент психологічного впливу, де культ війни подається як норма та "правильна" модель поведінки

- додають у ЦПД.

росіяни готуються до продовження війни проти України мінімум до осені - ЦПД12.02.26, 09:19 • 2645 переглядiв

Ольга Розгон

СуспільствоВійна в Україні
російська пропаганда
Санкції
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
Україна
Донецьк