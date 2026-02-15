росія використовує культурні заходи для мілітаризації дітей на тимчасово окупованих територіях України - ЦПД

Росіяни використовують "пісенні конкурси" у Донецьку для мілітаризації українських дітей та нав'язування їм культу війни. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД), пише УНН.

У тимчасово окупованому Донецьку пропагандисти провели пісенний конкурс за участю дітей та підлітків віком від 8 до 18 років. Учні місцевих шкіл мали виконувати "патріотичні" пісні, зокрема про "героїв великої вітчизняної війни"

Захід організували представники окупаційної адміністрації, лояльні до кремлівського режиму місцеві "діячі культури" та керівники пропагандистської організації "двіженіє пєрвих", яка є аналогом радянської піонерії та перебуває під санкціями РНБО. До складу журі включили й учасника так званої "сво", що є свідомим рішенням для нормалізації війни в очах дітей.

Це не поодинокий захід, а елемент системної стратегії кремля з мілітаризації дитячої свідомості та формування лояльного до війни суспільства. Такі "культурні" заходи свідомо перетворюються на інструмент психологічного впливу, де культ війни подається як норма та "правильна" модель поведінки