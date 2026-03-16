Окупанти на Херсонщині мілітаризують дітей через гру Зарниця 2.0 - ЦПД

Фільм "Одна битва за іншою" став тріумфатором 98-ї премії "Оскар": повний список лауреатівPhoto
Ексклюзив
15 березня, 18:40 • 19191 перегляди
Гороскоп на 16 - 22 березня - коли почнеться новий астрологічний рік
15 березня, 17:46 • 38241 перегляди
Ізраїль готує масштабну військову кампанію проти Ірану на три тижні - CNN
15 березня, 13:39 • 30543 перегляди
Франція голосує на місцевих виборах - результат може вплинути на битву за Єлисейський палац
15 березня, 10:18 • 38980 перегляди
Київ запровадив санкції проти причетних до виробництва "Комети" та "Орєшніка", а також паралімпійців рф
15 березня, 00:18 • 65028 перегляди
Остання людина, від якої нам потрібна допомога, це Зеленський - Трамп
14 березня, 18:43 • 59112 перегляди
ЄС продовжив ще на пів року персональні санкції за агресію проти України
14 березня, 18:22 • 47965 перегляди
Нетаньягу ініціював переговори із Зеленським для обговорення співпраці щодо перехоплення іранських дронів - ЗМІ
14 березня, 16:51 • 36964 перегляди
Нафтогаз та МЗС розкрили дипломатам 31 країни наслідки атак на "Дружбу"Photo
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 76835 перегляди
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Популярнi новини
Україна зірвала масштабний наступ рф завдяки дронам - Зеленський15 березня, 20:46 • 10083 перегляди
Дональд Туск заявив про реальну загрозу виходу Польщі з ЄвросоюзуPhoto15 березня, 21:10 • 12897 перегляди
Українське технологічне ноу-хау: Зеленський розкрив деталі постачання українських перехоплювачів дронів на Близький Схід15 березня, 23:38 • 13295 перегляди
Троє поранених та пожежа: у Запорізькій ОВА показали наслідки ворожої атакиPhoto00:47 • 7752 перегляди
Пропагандистський фільм "Пан Ніхто проти путіна" отримав ОскарPhoto03:35 • 6420 перегляди
Публікації
День українського добровольця: історія військового Миколи Волохова
Ексклюзив
14 березня, 14:30 • 76841 перегляди
Користь і шкода ананаса – що варто знати кожному14 березня, 13:14 • 73009 перегляди
Топ-10 рецептів корисних перекусів14 березня, 09:04 • 55248 перегляди
Топ-5 комедій на вечір, які змусять сміятися без упинуVideo13 березня, 20:08 • 65191 перегляди
Весняний авітаміноз - як його розпізнати та до якого спеціаліста звертатисяPhoto13 березня, 16:17 • 69177 перегляди
Кім Кардаш'ян і Кріс Дженнер заперечили змову навколо секс-відео15 березня, 10:00 • 30153 перегляди
Розслідування Reuters розкрило справжнє ім'я Бенксі14 березня, 12:47 • 34990 перегляди
"Зорепад" об’єднав легенд: Бужинська та Павлік презентували несподіваний романтичний дуетVideo13 березня, 21:04 • 41463 перегляди
Кендалл Дженнер і Гейлі Бібер відкрили оскарівський вікенд на вечірці в Беверлі-Гіллз13 березня, 19:15 • 35875 перегляди
Бонні Беннет із "Щоденників вампіра" народила первістка Photo13 березня, 12:24 • 49726 перегляди
Окупанти на Херсонщині мілітаризують дітей через гру Зарниця 2.0 - ЦПД

Київ • УНН

 • 1816 перегляди

На ТОТ Херсонщини створили штаб для військової підготовки підлітків за участі росгвардії. Окупанти готують дітей до війни та служби в армії рф.

На ТОТ Херсонщини окупанти продовжують мілітаризувати дітей через військово-патріотичну гру "Зарниця 2.0". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що гауляйтер тимчасово окупованої Херсонщини володимир сальдо повідомив про формування штабу для організації всеросійської військово-патріотичної гри "Зарниця 2.0". До роботи залучили представників окупаційної влади, росгвардії, мнс, "юнармії", студентських корпусів і громадських організацій. 

росія системно мілітаризує дітей на окупованих територіях, готуючи нове покоління до війни та беззаперечної лояльності режиму. "Зарниця 2.0" - це не спортивна гра, а інструмент військової підготовки підлітків, який нормалізує насильство, прищеплює культ армії та формує готовність воювати за інтереси кремля

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що залучення росгвардії, "юнармії" та окупаційних структур свідчить про масштабну кампанію з виховання майбутніх солдатів.

"Мета окупантів - перетворити дітей на ресурс для продовження війни. Мілітаризація через "патріотичні ігри" руйнує дитинство, нав'язує агресивні цінності та готує покоління, яке сприйматиме війну як норму життя", - резюмують у ЦПД.

російська адміністрація продовжує політику мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях. За повідомленням Маріупольської міської ради, на базі місцевої школи №41 створили перший у так званій "днр" спеціалізований клас мілітарного руху "Юнармія", до якого залучили 17 учнів п’ятих класів.

росія використовує культурні заходи для мілітаризації дітей на тимчасово окупованих територіях України - ЦПД15.02.26, 17:37 • 5129 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

