Окупанти на Херсонщині мілітаризують дітей через гру Зарниця 2.0 - ЦПД
Київ • УНН
На ТОТ Херсонщини створили штаб для військової підготовки підлітків за участі росгвардії. Окупанти готують дітей до війни та служби в армії рф.
На ТОТ Херсонщини окупанти продовжують мілітаризувати дітей через військово-патріотичну гру "Зарниця 2.0". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО України (ЦПД), інформує УНН.
Деталі
Зазначається, що гауляйтер тимчасово окупованої Херсонщини володимир сальдо повідомив про формування штабу для організації всеросійської військово-патріотичної гри "Зарниця 2.0". До роботи залучили представників окупаційної влади, росгвардії, мнс, "юнармії", студентських корпусів і громадських організацій.
росія системно мілітаризує дітей на окупованих територіях, готуючи нове покоління до війни та беззаперечної лояльності режиму. "Зарниця 2.0" - це не спортивна гра, а інструмент військової підготовки підлітків, який нормалізує насильство, прищеплює культ армії та формує готовність воювати за інтереси кремля
Вказується, що залучення росгвардії, "юнармії" та окупаційних структур свідчить про масштабну кампанію з виховання майбутніх солдатів.
"Мета окупантів - перетворити дітей на ресурс для продовження війни. Мілітаризація через "патріотичні ігри" руйнує дитинство, нав'язує агресивні цінності та готує покоління, яке сприйматиме війну як норму життя", - резюмують у ЦПД.
Нагадаємо
російська адміністрація продовжує політику мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях. За повідомленням Маріупольської міської ради, на базі місцевої школи №41 створили перший у так званій "днр" спеціалізований клас мілітарного руху "Юнармія", до якого залучили 17 учнів п’ятих класів.
