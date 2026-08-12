В центре Парижа сотни людей ожидают солнечного затмения
Киев • УНН
В Париже сотни людей ожидают солнечное затмение, когда Луна закроет около 90% Солнца. На лужайке собрались туристы, семьи и люди разного возраста.
Сотни людей расположились на лужайке в центре Парижа, ожидая начала солнечного затмения, передаёт УНН со ссылкой на CNN.
Люди сняли рубашки, надели солнцезащитные очки и шляпы — вскоре ожидается, что жара спадёт, когда Луна закроет около 90% Солнца.
На лужайке сидят туристы, семьи и люди разных возрастов.
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