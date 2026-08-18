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The Washington Post

Россия за сутки потеряла более 1200 военнослужащих и 540 единиц техники

Киев • УНН

 • 1536 просмотра

Генштаб ВСУ сообщил, что за минувшие сутки российская армия потеряла около 1210 военнослужащих и 548 единиц вооружения. Уничтожены 2 танка, 55 артиллерийских систем и 1962 БПЛА.

Россия за сутки потеряла более 1200 военнослужащих и 540 единиц техники

За минувшие сутки российская армия потеряла около 1 210 военнослужащих, а также 548 единиц вооружения и военной техники. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным Генштаба, по состоянию на 18 августа общие боевые потери российских войск с начала полномасштабного вторжения составляют около 1 469 970 человек.

За сутки уничтожены 2 российских танка, 7 боевых бронированных машин, 55 артиллерийских систем, 3 РСЗО и 5 средств противовоздушной обороны.

Также украинские военнослужащие уничтожили 1 962 БПЛА оперативно-тактического уровня, 19 наземных робототехнических комплексов, 443 единицы автомобильной техники и автоцистерн и 7 единиц специальной техники.

Всего с 24 февраля 2022 года российская армия потеряла 12 274 танка, 25 162 боевые бронированные машины, 48 155 артиллерийских систем, 2 040 РСЗО, 1 577 средств ПВО, 439 самолетов и 354 вертолета.

Кроме того, уничтожены 467 459 БПЛА оперативно-тактического уровня, 5 010 крылатых ракет, 35 кораблей и катеров, 2 подводные лодки, 135 891 единица автомобильной техники и автоцистерн, а также 4 547 единиц специальной техники. В Генштабе отметили, что данные уточняются.

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Степан Гафтко

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