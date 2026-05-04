Мелони выступила против планов Трампа вывести американские войска из Италии
Киев • УНН
Мелони не согласна с планом Трампа вывести войска США из-за позиции по Ирану. Италия всегда выполняла свои обязательства перед Альянсом и НАТО.
Премьер-министр Джорджа Мелони в понедельник заявила, что не согласна с объявлением президента США Дональда Трампа о намерении вывести американские войска из нескольких европейских стран, в частности из Италии, из-за якобы отсутствия поддержки в войне с Ираном. Об этом сообщает ANSA, пишет УНН.
Детали
На полях саммита Европейского политического сообщества в Ереване Мелони заявила, что Италия всегда выполняла свои обязательства перед НАТО и международным сообществом.
"США уже некоторое время обсуждают сокращение своего присутствия в Европе, мы должны укреплять нашу безопасность и повышать обороноспособность", — сказала она.
"Это решение не зависит от меня, я лично с ним не согласна. Италия всегда выполняла свои обязательства, всегда делала это в рамках НАТО, даже когда наши прямые интересы не были под угрозой — как в Афганистане, так и в Ираке", — добавила Мелони.
"Я не считаю правильными некоторые вещи, которые были сказаны о нас", — отметила она, комментируя заявления Трампа относительно вывода войск с европейских баз.
Президент США обвинил Италию в недостаточной поддержке и заявил, что Мелони изменилась.
Напомним
Президент США рассматривает сокращение войск в Италии и Испании из-за отказа НАТО помогать в войне против Ирана. Трамп раскритиковал союзников за нехватку поддержки.
Вывод войск США из Германии омрачил саммит европейских лидеров в Ереване - СМИ04.05.26, 14:49 • 2808 просмотров