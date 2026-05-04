Вывод войск США из Германии омрачил саммит европейских лидеров в Ереване - СМИ

Объявление о выводе американских войск из Германии омрачило начало заседания Европейского политического сообщества в Ереване в понедельник, сместив акцент с широкого обсуждения регионального сотрудничества на более насущную дискуссию о зависимости Европы от США в сфере безопасности, сообщает Euractiv, пишет УНН.

Детали

Встреча в столице Армении стала первой возможностью для европейских лидеров встретиться лицом к лицу после внезапного объявления Белого дома.

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что время объявления стало "сюрпризом", хотя и отметила, что дискуссия о присутствии США в Европе не нова.

"Это показывает, что нам действительно нужно укрепить европейский столп НАТО и что нам нужно делать больше", - сказала она, отметив, однако, что "американские войска находятся в Европе не только для защиты европейских интересов, но и американских интересов".

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен не упомянула о выводе американских войск, но также призвала к большей независимости Европы в вопросах обороны.

"Мы должны нарастить наши военные возможности, чтобы иметь возможность защитить себя", - сказала она, указав на доступное финансирование и призвав к ускорению производства военной техники.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил журналистам, что "европейцы теперь получили сигнал" о "разочаровании со стороны Соединенных Штатов" из-за их реакции на американо-израильскую войну против Ирана.

Рютте также сказал, что "союзники сейчас следят за тем, чтобы все двусторонние соглашения о военных базах были выполнены".

В выходные канцлер Германии Фридрих Мерц попытался преуменьшить значение заявления США, заявив в интервью ARD, что "не все, что мы слышали последние несколько дней, на самом деле ново".

"Возможно, это немного преувеличено, но ничего нового", - сказал он.

Итальянское правительство также попыталось смягчить опасения, заявив, что не видит "немедленных последствий" этого заявления. Госсекретарь США Марко Рубио в четверг посетит Рим для проведения серии встреч в Ватикане. Ожидается также его встреча с министром обороны Италии Гвидо Крозетто.

Саммит в Ереване, пишет издание, также стал возможностью для ключевых европейских и союзных лидеров скоординировать свои действия по Украине. Председатель Европейского совета Антониу Кошта, в частности, как указано, созвал встречу с Президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером на полях мероприятия.

