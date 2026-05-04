Зеленский получил заверения от НАТО относительно антибаллистических ракет

Киев • УНН

 • 628 просмотра

На саммите в Ереване Зеленский обсудил ПВО и сообщил о 200 млн долларов от Канады. НАТО подтвердило продолжение поставок антибаллистических ракет.

Зеленский получил заверения от НАТО относительно антибаллистических ракет

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на полях саммита в Ереване провел встречу в Вашингтонском формате, где обсуждались ПВО, и получены заверения от НАТО, что поставки антибаллистических ракет для Украины продолжаются, активизация мирных переговоров, которые застопорились из-за войны против Ирана, ситуация на фронте и защита энергетики, пишет УНН.

Детали

"Хорошая встреча в Вашингтонском формате на полях саммита Европейского политического сообщества. Были Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Джорджа Мелони, Йонас Гар Стёре, Дональд Туск, Петтери Орпо, Марк Карни, Антониу Кошта, Урсула фон дер Ляйен и Марк Рютте. Спасибо каждому!" — указал Зеленский.

По словам Президента, "детально обсудили усиление ПВО: производство необходимых европейских систем и ракет, поддержка программы PURL и возможности обеспечить Европу собственными антибаллистическими средствами".

Новый вклад Канады в PURL и заверения Рютте

Президент выразил благодарность Канаде за новый вклад в программу PURL.

"Перед встречей Марк Карни объявил о дополнительных 200 миллионах долларов. Марк Рютте заверил, что поставки антибаллистических ракет для Украины продолжаются в рамках предыдущих договоренностей", — отметил Зеленский.

Мирный процесс

"Очень предметно – дипломатия. Из-за войны в Иране сейчас есть очевидная пауза в переговорах. Обсудили, как активизировать этот процесс, контакты с Америкой и роль Европы в нем. Говорили и о ситуации на фронте. Очень важно, что все партнеры отметили, что позиции Украины сейчас значительно прочнее. Благодарен нашим воинам", — отметил Зеленский.

Также, по его словам, обсудили потребности защиты энергетики. "Благодарны за европейский пакет поддержки в 90 миллиардов евро. Важно, чтобы средства начали поступать как можно быстрее и Украина могла реализовать планы устойчивости в подготовке к зиме", — указал Зеленский, поблагодарив за поддержку Украины.

Юлия Шрамко

